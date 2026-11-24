Mariusz bezkarny w 1960 odcinku "M jak miłość"! Policja nie zatrzyma zabójcy Sowińskiego

Od aresztowania Olka w 1960 odcinku "M jak miłość" minie kilkanaście godzin, a internet zaleją "newsy" o zatrzymaniu wybitnego chirurga ortopedy z kliniki w Miedzeszynie, podejrzewanego o zabójstwo Aleksandra Sowińskiego. Tak właśnie Kasia (Paulina Lasota) dowie się, że Olek siedzi za kratkami za zbrodnię popełnioną przez Mariusza.

Na domiar złego w 1960 odcinku "M jak miłość" policja nie będzie już szukała prawdziwego mordercy! Dlaczego? Bo Olek idealnie będzie im pasował do tej roli. W końcu toczył wojnę z Sowińskim, pobił go w dniu zaginięcie dyrektora kliniki. A w przeszłości Chodakowski był oskarżony o zabójstwo Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski).

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Jakub wyda Kasię przed Marcinem w 1960 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia powie Jakubowi, że była kochanką Sowińskiego i najpewniej to Mariusz go zabił, Karski dojdzie do wniosku, że nie może dłużej kryć byłej żony. Ujawni Marcinowi wszystko, co powie mu Kasia i tym samym ją pogrąży.

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Mariusz nie pójdzie siedzieć w 1960 odcinku "M jak miłość"! Marcin i Jakub go nie znajdą

To jednak nie oznacza, że Mariusz w 1960 odcinku "M jak miłość" pójdzie siedzieć! Zabójca Sowińskiego nadal będzie cieszył się wolnością, próbując dopaść Kasię. Niestety Marcin i Jakub nie zakończą jeszcze swojego śledztwa, nie będą wiedzieli gdzie jest Mariusz i co planuje!.

W finale 1960 odcinka "M jak miłość" Marcin przekaże jednak Anecie (Ilona Janyst), że znaleźli zabójcę Sowińskiego.

- Mamy nowy trop w śledztwie... Prawdopodobnie znaleźliśmy mordercę... Jezu, naprawdę? A kto to jest? - Niestety nie mogę ci jeszcze o tym powiedzieć, ale jeżeli nasze przypuszczenia się potwierdzą, to niedługo Olek wróci już do domu...

Bezkarny Mariusz w 1960 odcinku "M jak miłość" dopadnie Kasię?

W tym czasie bezkarny Mariusz w 1960 odcinku "M jak miłość" namierzy Kasię, która razem z córką Zosią będzie się teraz ukrywała w hostelu w Pruszkowie.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?

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