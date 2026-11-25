Majka i Tomek spędzą czas z przyjaciółmi w Grabinie w 1962 odcinku "M jak miłość"

W 1962 odcinku "M jak miłość" paczka przyjaciół ponownie spotka się w Grabinie. Wśród nich znajdą się Majka i Tomek, którzy wciąż mają swoje miłosne perypetie i nadal nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do planowanych oświadczyn. Majka coraz bardziej patrzy w stronę Mateusza (Rafał Kowalski), którego znudziło wieczne czekanie na jej ruch.

Tym razem jednak uwagę przyciągnie przede wszystkim Ewelina i Michał. Para spodziewa się dziecka, a przyjaciele niedawno pomagali im urządzić się w Grabinie. Wkrótce Winiarowie zaczną oglądać ubranka dla niemowlaka. Wtedy Majka zorientuje się, że przyszli rodzice wciąż nie znają płci dziecka. A przynajmniej tak będzie się wydawało!

Ewelina zdradzi Majce i Tomkowi tajemnicę ciąży. Michał niczego nie będzie podejrzewał!

Kiedy Ewelina z Michałem zaczną przeglądać ciuszki dla niemowlaka, Majka nie będzie mogła powstrzymać się od pytania:

- To co wy jeszcze nie wiecie? - zapyta dziewczyna.

- Obiecaliśmy sobie, że dowiemy się po porodzie - przyzna Ewelina.

Jednak gdy Michał wyjdzie do kuchni, przyszła mama wyjawi przyjaciołom coś zupełnie innego.

- Tak w sumie to trafiliście... Nie wytrzymałam i po ostatniej wizycie u lekarza zapytałam. Tak, będzie chłopak! Mam tylko trochę wyrzuty, więc chyba się przyznam. Może na pysznym obiedzie? - rzuci Ewelina.

Majka i Tomek poznają płeć dziecka Winiarów przed Michałem w 1962 odcinku "M jak miłość"

W ten sposób Majka i Tomek zostaną pierwszymi osobami z grona przyjaciół, które poznają płeć dziecka Eweliny i Michała. Co więcej, dowiedzą się tego jeszcze przed samym przyszłym tatą! Ewelina będzie miała wyrzuty sumienia, że złamała wspólną obietnicę, ale najwyraźniej nie zdoła dłużej trzymać tej wiadomości w tajemnicy.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.