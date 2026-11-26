Turecki serial "Panna młoda" (oryginalny tytuł "Gelin") cieszy się dużą popularnością na antenie TVP2. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2025 roku, kiedy zajęła miejsce "Miłości i nadziei" w pasmie emisyjnym.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda", odcinek 267. Streszczenie i emisja w sobotę 5 grudnia 2026

Premiera 267. odcinka serialu „Panna młoda” na antenie TVP2 odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 2026 roku. W nadchodzącym epizodzie Sila ukryje Metina w domu należącym do Engina. W tym samym czasie Mukadder posunie się do szantażu wobec Sinem, przez co kobieta postanowi zakończyć swój związek z Melihem.

Kolejne problemy napotka Gulsum, której nie uda się zdobyć nagrań mogących skompromitować Beyzę. Pozytywny obrót przybiorą natomiast sprawy głównych bohaterów, ponieważ Cihan i Hancer dojdą do porozumienia.

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Ile odcinków liczy serial "Panna młoda"? Finał w Polsce

"Panna młoda" należy do długich tureckich produkcji. Dotychczas nakręcono trzy sezony składające się z 325 odcinków. Oryginalne epizody trwają po około dwie godziny, dlatego na potrzeby polskiej emisji są dzielone na krótsze części, co mniej więcej podwaja ich łączną liczbę.

Prace nad serialem i jego emisja w Turcji nadal trwają, w związku z czym ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Oznacza to, że polscy widzowie poczekają na finał historii Hançer i Cihana bardzo długo, a śledzenie ich losów może potrwać nawet kilka lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto występuje w tureckiej produkcji?

W głównych bohaterów tureckiego hitu wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Poza nimi w obsadzie serialu znaleźli się także:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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