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Turecki serial "Panna młoda" (oryginalny tytuł "Gelin") cieszy się dużą popularnością na antenie TVP2. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2025 roku, kiedy zajęła miejsce "Miłości i nadziei" w pasmie emisyjnym.
"Panna młoda", odcinek 267. Streszczenie i emisja w sobotę 5 grudnia 2026
Premiera 267. odcinka serialu „Panna młoda” na antenie TVP2 odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 2026 roku. W nadchodzącym epizodzie Sila ukryje Metina w domu należącym do Engina. W tym samym czasie Mukadder posunie się do szantażu wobec Sinem, przez co kobieta postanowi zakończyć swój związek z Melihem.
Kolejne problemy napotka Gulsum, której nie uda się zdobyć nagrań mogących skompromitować Beyzę. Pozytywny obrót przybiorą natomiast sprawy głównych bohaterów, ponieważ Cihan i Hancer dojdą do porozumienia.
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Ile odcinków liczy serial "Panna młoda"? Finał w Polsce
"Panna młoda" należy do długich tureckich produkcji. Dotychczas nakręcono trzy sezony składające się z 325 odcinków. Oryginalne epizody trwają po około dwie godziny, dlatego na potrzeby polskiej emisji są dzielone na krótsze części, co mniej więcej podwaja ich łączną liczbę.
Prace nad serialem i jego emisja w Turcji nadal trwają, w związku z czym ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Oznacza to, że polscy widzowie poczekają na finał historii Hançer i Cihana bardzo długo, a śledzenie ich losów może potrwać nawet kilka lat.
Obsada serialu "Panna młoda". Kto występuje w tureckiej produkcji?
W głównych bohaterów tureckiego hitu wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Poza nimi w obsadzie serialu znaleźli się także:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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