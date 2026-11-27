Deniz wykrada dokumenty ze sklepu. Co wydarzy się w 100. odcinku serialu „Splątane losy”?

W 99. odcinku serialu Halil usłyszał oskarżenie o zabójstwo Remziego, gdyż na miejscu zdarzenia zabezpieczono należące do niego odciski palców. Oskarżony nie przyznaje się jednak do winy. W 100. odsłonie „Splątanych losów” funkcjonariusze będą prowadzić dalsze czynności w sprawie śmierci mężczyzny i skoncentrują się na poszukiwaniach narzędzia zbrodni, które pozwoliłoby odtworzyć przebieg morderstwa.

Podczas prowadzonych przez służby działań dojdzie do niepokojącego incydentu. Tuż przed policyjnym przeszukaniem Deniz zdoła wynieść ze sklepu ważne dokumenty. Przejęcie tych materiałów uniemożliwi śledczym dostęp do pełnej dokumentacji znajdującej się w lokalu, co może zaważyć na dalszych losach dochodzenia.

Jednocześnie Çetin nabiera coraz większych podejrzeń, że to właśnie Halil stoi za śmiercią Remziego. Dotychczasowy przebieg zdarzeń oraz nowe ustalenia w tej sprawie sprawiają, że syn Münevver wątpi w niewinność zatrzymanego.

Tahsin bada sprawę zatrzymania Halila. Nowe zlecenie dla Saliha

Wieści o aresztowaniu Halila dotrą także do Tahsina. Mężczyzna postanowi poznać kulisy tej sprawy i zleci Salihowi dokładne przeanalizowanie sytuacji oraz zebranie informacji pozwalających lepiej ocenić położenie zatrzymanego. Tahsin od dłuższego czasu ma własne porachunki z osobami z kręgu Münevver, dlatego jego nagłe zainteresowanie problemami Halila może zapowiadać próbę wykorzystania tych wydarzeń do osobistych celów. Sama Münevver podejmie natomiast decyzję w sprawie tajemniczego mężczyzny przetrzymywanego w magazynie.

Kiedy oglądać 100. odcinek serialu „Splątane losy”? Data i godzina emisji

Stacja TVP1 pokaże 100. odcinek serialu „Splątane losy” w środę, 2 grudnia 2026 roku o godzinie 14.00. Epizod będzie również dostępny dla widzów na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł to „Bizi Birleştiren Hayat”) przedstawia historię zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność zmienia się w chwili, gdy pod drzwi jej posiadłości trafia 5-letnia Mine. Kobieta odkrywa, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której istnieniu wcześniej nie wiedziała. Münevver decyduje się wówczas na poszukiwania swojej córki Pakize, z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, a równolegle na ekranie rozwija się wątek relacji łączącej pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza Buraka.

W obsadzie serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

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