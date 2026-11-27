Barbara będzie snuła marzenia o powrocie Artura do rodziny w 1961 odcinku "M jak miłość"

Barbara to jedna z osób, która za nic nie umie się pogodzić z tym, że rodzina się rozpadła. Nie będzie już wspólnego mieszkania pod jednym dachem w Grabinie. Artur zdradził Marysię i mało tego, nadal spotyka się z kochanką. Nawet nie ukrywa, że jest zaangażowany w nową relację. Natomiast Barbara bardzo przeżywa rozstanie córki z mężem i nawet pokusi się o ponowną rozmowę z Rogowską na temat lekarza. Zdaniem seniorki Marysia mogłaby wybaczyć Arturowi zdradę. Kompletnie nie przyjmuje faktu, że sam Artur chyba nie do końca chce powrotu do rodziny. Przecież cały czas kręci się przy Dobrzańskiej!

Paweł powie kilka słów Barbarze w 1961 odcinku "M jak miłość"

Osobą, która doradza mamie rozstanie, jest m.in. Paweł. Zduński sam wściekł się po odkryciu zdrady, nawet zaatakował Artura w przychodni. Nie wyobraża sobie, by Marysia nadal pakowała się w taki związek.

- (...) Artur bardzo o mnie dba, tak jak dawniej. Wiesz co, on bardzo żałuje tego co zrobił... Twoja mama chyba mu tego nie wybaczy - rzuci Barbara do Pawła.

- Babciu, on nie zasługuje na drugą szansę.

- Tak, na pewno masz rację, tylko ja martwię się o mamę. Jak ona sobie z tym wszystkim poradzi sama? Praca, obowiązki dom...

- Ona nie jest dama. Ma nas, mnie, Piotrka, Basię - uprze się Paweł.

Barbara nie namówi Marysi do powrotu do Artura w 1961 odcinku "M jak miłość"

Barbara, mimo chęci, nie da rady przemówić Marysi swojego zdania. Rogowska jeszcze tego samego dnia każe Budzyńskiemu (Krystian Wieczorek) wysyłać papiery rozwodowe do sądu. Ani Piotrek (Marcin Mroczek), ani Paweł, nie będą popychać mamy do wybaczenia Rogowskiemu. Każdy czuje, że to małżeństwo już się skończyło. Tym bardziej, że lekarz wciąż spotyka się z kochanką.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.