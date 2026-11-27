Marysia nie będzie pewna rozwodu z Arturem w 1961 odcinku "M jak miłość"

Mimo oczywistej zdrady, romansu Artura z Joanną (Dominika Sakowicz), kwestia rozwodu nadal wisi w powietrzu i nie jest do końca rozwiązana. Rogowska tłumaczy sobie, że małżeństwo upadło, nie ma czego zbierać, a ukochany poleciał w ręce innej. Kiedy Piotrek da mamie znać, że Budzyński jest gotowy do działania, ma komplet dokumentów i pewność, że może działać w sądzie, Marysia nagle dozna silnego wahania.

Marysia odsunie rozwód z Arturem. Ustalą to wspólnie z Piotrkiem

- Dzwonię, żeby się upewnić, czy na pewno nie zmieniłaś zdania. Andrzej ma komplet dokumentów, jeszcze dziś może złożyć pozew do sądu - poinformuje Piotrek w 1961 odcinku "M jak miłość". - Chyba że chcesz się jeszcze wstrzymać - doda.

- Nie, niech składa - uzna początkowo Marysia.

- Jesteś tego absolutnie pewna?

- No, to jest trudne pytanie, a odpowiedź jeszcze trudniejsza. Wiesz, nie jestem pewna, właściwie to niczego nie jestem pewna...

- Jak chcesz to poczekamy do poniedziałku. Będziesz miała cały weekend, by się zastanowić i podjąć ostateczną decyzję - podsunie rozwiązanie Piotrek.

- Sama nie wiem...

- Mamo, słuchaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie namawiam cię do tego, żebyś zmieniła decyzję. Jeśli chcesz poznać moje zdanie, to...

- Ja dobrze znam twoje zdanie. Poczekajmy do poniedziałku - rzuci ostatecznie Marysia.

Czy dojdzie do rozwodu Rogowskich w "M jak miłość"?

Chociaż Marysia faktycznie zadeklaruje synowi, by wstrzymać się ze złożeniem papierów do sądu, później zobaczy Artura z Joanną, zda sobie sprawę, że to coś więcej niż romans. Napisze smsa, że papiery rozwodowe mają znaleźć się w sądzie. To przypieczętuje sprawę.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.