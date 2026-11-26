Turecki serial "Panna młoda" (oryginalny tytuł "Gelin") przedstawia losy wcześnie osieroconej Hancer, która musiała nauczyć się samodzielności. Aby zdobyć pieniądze na leczenie brata, młoda kobieta decyduje się na aranżowane małżeństwo z Cihanem, które niespodziewanie przeradza się w miłość. Produkcja zadebiutowała nad Bosforem w 2024 roku, natomiast na antenę TVP2 trafiła 20 stycznia 2025 roku, zastępując w pasmie emisyjnym "Miłość i nadzieję".

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"Panna młoda", odcinek 266. Co wydarzy się w piątek 4 grudnia 2026?

Premierę 266. odcinka zaplanowano w TVP2 na piątek 4 grudnia 2026 roku. W nowej odsłonie serialu Hancer wraca do rezydencji, co wywołuje wśród domowników wielkie emocje. Kobieta czuje jednak rozczarowanie postawą Cihana. W tym samym czasie Cemil i Derya nagrywają wspólnie z blogerami filmik poświęcony farbowaniu włosów, a Melih próbuje dojść prawdy.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w głównych bohaterów?

Główne role w tureckiej produkcji kreują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Obok nich na ekranie pojawiają się także inni aktorzy:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków liczy "Panna młoda"? Kiedy finał serialu w Polsce?

"Panna młoda" należy do dłuższych tureckich produkcji i obecnie składa się z trzech sezonów liczących łącznie 325 odcinków. Każdy z nich trwa w oryginale około dwóch godzin, dlatego na potrzeby polskiej telewizji materiał zostaje pocięty, co mniej więcej podwaja liczbę epizodów. Emisja w Turcji wciąż trwa, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana, a polskich widzów czeka nawet kilkuletnia przygoda z losami Hançer i Cihana.

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