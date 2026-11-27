Konflikt Jany i Cruz w 532. odcinku „La Promesy”. Manuel staje po stronie ukochanej

Bliscy Manuela od samego początku bardzo źle znoszą jego związek z Janą. Cruz nie przyjmuje do wiadomości, że jej syn obdarzył uczuciem zwykłą służącą, która w ocenie markizy zupełnie nie pasuje do ich rodu. Matka Manuela podejrzewa dziewczynę o chęć przejęcia majątku oraz zdobycia wysokiej pozycji społecznej. Chociaż wcześniej próbowała przekonać syna, że ukochana chce go jedynie usidlić, on uznał te sugestie za absurdalne. Oficjalnie ogłosił rodzinie swój związek i zapowiedział, że dla ślubu z Janą jest gotów porzucić swoje przywileje.

W 532. odcinku produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” Jana podejmie próbę załagodzenia sporu z markizą, jednak zamiast pojednania spotka ją kolejny atak i upokorzenie. Cruz zarzuci jej interesowność i nie uwierzy w szczerość jej uczuć wobec Manuela. W tym samym czasie syn Alonsa i Cruz po raz kolejny oświadczy rodzicom, że nie zrezygnuje z planowanego małżeństwa. Mimo nieustannej presji ze strony bliskich, jego decyzja pozostanie niezmienna.

Trudna prośba Cataliny w 532. odcinku „La Promesy”. Co zrobi Pelayo?

Poważne komplikacje czekają także Catalinę, która od pewnego czasu wie, że jest w ciąży. Już w 526. odcinku wyjawiła Pelayowi, że ojcem jej nienarodzonego dziecka jest Adriano. Wyznanie to było dla mężczyzny bardzo bolesne, tym bardziej że ich wzajemne relacje znów zaczęły się dobrze układać.

W 532. odcinku „La Promesy” Catalina poprosi Pelaya, aby uznał jej dziecko, co wiązałoby się z przejęciem odpowiedzialności za potomka innego mężczyzny. Uznania dziecka za swoje zażąda od Pelaya również Cruz. Pelayo nie przystanie jednak na tę propozycję bezwarunkowo. Zamiast tego będzie nalegał na poinformowanie o ciąży biologicznego ojca, ponieważ nie chce, by kobieta zatajała przed Adrianem tak ważny fakt. Na razie nie wiadomo, czy ciężarna zdecyduje się wyznać prawdę.

Problemy służby w La Promesie. Petra ostro krytykuje pracę Marcela

Napięta atmosfera zapanuje również wśród pałacowej służby, gdzie Petra ostro skrytykuje Marcela za kolejne uchybienia w pracy. Mężczyzna już wcześniej nie sprawdzał się w roli lokaja, odkąd w 516. odcinku przejął obowiązki chorego Santosa. Wkrótce po tym zastępstwie zaczęły napływać skargi na jego działania, a próby zdyscyplinowania go przez Teresę nie przyniosły efektu. Otwarte niezadowolenie Petry będzie kolejnym dowodem na to, że Marcelo nie radzi sobie z wymogami pracy w La Promesie.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 532. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Telewizyjną emisję 532. odcinka hiszpańskiego serialu kostiumowego „La Promesa – pałac tajemnic” zaplanowano na środę, 2 grudnia 2026 roku o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Nowy epizod, podobnie jak wcześniejsze odsłony produkcji, będzie także dostępny w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

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