Splątane losy, odcinek 62: Halil zadłuży się dla Remziego, a potem dostanie trudne zadanie od Tahsina

Halil odbierze kredyt pod zastaw domu w 62. odcinku "Splątanych losów"

W 62. epizodzie „Splątanych losów” Halil uzyska z banku pożyczkę, którą odbierze w formie gotówki i przetransportuje prosto do swojego gabinetu. Od dłuższego czasu usiłuje on znaleźć wyjście z patowej sytuacji, w jakiej znalazł się przez Remziego. Ten dysponuje bowiem kompromitującymi go informacjami i nie waha się ich używać w formie nacisku. Ciężaru dodają również sekrety zatajone przed Ayfer, co negatywnie wpływa na kondycję psychiczną mężczyzny. Czarę goryczy przelewa wizyta Ayfer w placówce bankowej, gdzie kobieta odkrywa, że jej mąż wziął pożyczkę zabezpieczoną hipoteką ich domu, co doprowadza ją do wściekłości. Z jej perspektywy Halil przekroczył wszelkie dopuszczalne granice.

Munevver odwiedza sklep Halila w 62. odcinku "Splątanych losów"

Przed Munevver niezwykle istotne spotkanie. Kobieta po latach przerwy uda się do lokalu handlowego Halila na poważną rozmowę. Jej brak zaufania do mężczyzny z każdym dniem przybierał na sile. Kulminacja nastąpiła w 61. odcinku, gdy natknęła się na zagubiony przez niego notatnik. Treść prowadzonych tam zapisków uświadomiła jej, że Halil może ukrywać istotne tajemnice. Teraz Munevver stawia na bezpośrednią konfrontację twarzą w twarz.

Tahsin szuka Mine w 62. odcinku "Splątanych losów"

Tahsin uparcie dąży do realizacji wyznaczonych sobie celów. W 62. odcinku „Splątanych losów” zleci Remziemu misję odszukania Mine. W jego odczuciu to właśnie mała dziewczynka jest kluczem do nawiązania kontaktu z Yasemin. Remziego czekają więc intensywne poszukiwania. Warto przypomnieć, że już wcześniej Tahsin wywierał silną presję na Remziego, żądając odnalezienia Pakize. W odcinku numer 60 Remzi poprosił nawet o udostępnienie fotografii córki, co miało ułatwić mu zadanie.

Halil mówi synowi o szantażu w 62. odcinku "Splątanych losów"

Halil zorganizuje kolację ze swoim synem, podczas której zdecyduje się na szczere wyznanie. Opowie mu o swoim tragicznym położeniu i przyzna, że padł ofiarą szantażu ze strony Remziego. Opresor jest bowiem świadomy całej prawdy na temat Pakize, a jakby tego było mało, zna kulisy ucieczki Tahsina z zakładu karnego. Halil przedstawi synowi powody, dla których znalazł się w potrzasku i skąd wynikają jego kłopoty finansowe. Wygląda na to, że bagaż tajemnic, z którymi tak długo borykał się w samotności, wreszcie zaczyna go przytłaczać.

Kiedy oglądać 62. odcinek "Splątanych losów" w TVP1?

Najnowszą, 62. odsłonę serialu „Splątane losy” widzowie będą mogli zobaczyć w czwartek, 8 października 2026 roku. Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Dla osób, które nie zdążą przed telewizory, przewidziano możliwość obejrzenia epizodu na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła tureckiego serialu "Splątane losy"

Produkcja zatytułowana „Splątane losy” (w oryginale Bizi Birleştiren Hayat) to turecka opowieść o charakterze obyczajowym. Główną bohaterką jest Münevver Ketenci, majętna i pryncypialna mieszkanka Stambułu. Jej rutyna zostaje brutalnie przerwana, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami pojawia się pięcioletnia Mine. Wkrótce na jaw wychodzi szokująca prawda – to jej wnuczka, o której istnieniu kobieta nie miała pojęcia. To wydarzenie staje się impulsem dla Münevver do odszukania córki, Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymuje kontaktu. Równolegle w serialu rozwijany jest wątek miłosny pomiędzy pielęgniarką Yasemin a medykiem Burakiem.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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