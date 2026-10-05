Splątane losy, odcinek 61: Munevver odkryje, co ukrywa Halil, a Ezgi będzie cierpieć przez Kerema - ZDJĘCIA

Munevver trafia na ślad problemów Halila w 61. odcinku „Splątanych losów”

Munevver odnajduje zgubiony notatnik Halila. Po przejrzeniu zapisanych w nim informacji kobieta szybko orientuje się, że mężczyzna ukrywa przed nią coś poważnego. Odkrycie to mocno ją zaniepokoi i skłoni do wnikliwszego obserwowania działań Halila. Dla fanów produkcji nie będzie to szokiem, bo w poprzednim, 60. odcinku wyszło na jaw, że mężczyzna wziął kredyt, zastawiając dom. Teraz Munevver samodzielnie zacznie układać ten trudny do rozwiązania, życiowy układ.

Halil tymczasem wytłumaczy Ayfer, po co mu tak naprawdę gotówka. Zależy mu na zebraniu kwoty, dzięki której uwolni się od Remziego. Sytuacja z każdym dniem robi się coraz bardziej napięta, a presja ze strony mężczyzny nie słabnie.

Twarde ostrzeżenie Buraka dla Kerema w 61. odcinku „Splątanych losów”

Burak przyznaje się przed znajomymi do sabotażu – to on celowo zamienił karty pacjentów, by Kerem podał profesorowi złą odpowiedź. W ten sposób na jaw wychodzi prawda o intrydze, przez którą Kerem znalazł się w trudnej sytuacji zawodowej. Burak idzie jednak o krok dalej i stanowczo żąda, by jego rywal trzymał się z daleka od Yasemin. Wynika z tego, że mężczyźni będą rywalizować nie tylko na polu zawodowym, ale też walczyć o względy tej samej kobiety.

Kerem rani uczucia Ezgi w 61. odcinku „Splątanych losów”

Dla Ezgi będzie to wyjątkowo gorzki moment. Kerem bez ogródek oświadczy jej, że od początku zdawał sobie sprawę z jej zaangażowania, ale sam traktuje ją wyłącznie jako koleżankę. Jasno i dobitnie da jej do zrozumienia, że nie ma szans na coś więcej. Ezgi będzie musiała przełknąć to bolesne odrzucenie ze strony mężczyzny, na którym bardzo jej zależało.

Gdzie i kiedy oglądać 61. odcinek „Splątanych losów”?

Premiera 61. odcinka tureckiego serialu „Splątane losy” zaplanowana jest na środę, 7 października 2026 roku. Emisja odbędzie się o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla spóźnialskich produkcja dostępna będzie również na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym są „Splątane losy”? Kto występuje w serialu?

„Splątane losy” (w oryginale Bizi Birleştiren Hayat) to turecka produkcja obyczajowa. Jej główną bohaterką jest Münevver Ketenci – zamożna, apodyktyczna mieszkanka Stambułu. Jej ułożone życie wywraca się do góry nogami, gdy pod drzwiami jej posiadłości zjawia się 5-letnia Mine, o której istnieniu kobieta nie miała pojęcia. Dziewczynka okazuje się jej wnuczką. W związku z tym Münevver rusza na poszukiwania swojej córki Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymuje kontaktu. Fabułę wzbogaca również historia miłosna między pielęgniarką Yasemin a doktorem Burakiem.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu (Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (Burak)

Şerif Bozkurt (Halil)

Yeşim Ceylan (Ayfer)

Doğaç Gözüdeli (Kerem)

Zelal Barlas (Meltem)

İrem Korkmaz (Ezgi)

Nesrin Yıldırım (Suzan)

Elifnaz Sabuncu (Pınar)

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