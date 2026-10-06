Dziedzictwo, odcinek 1049: Aynur odzyska wolność i odsunie się od Sinana. Ma ważny powód - ZDJĘCIA

Aynur wychodzi na wolność w 1049. odcinku serialu Dziedzictwo

W 1049. odcinku „Dziedzictwa” widzowie zobaczą posiedzenie sądu w sprawie Aynur. Kobieta wciąż znajduje się w gronie podejrzanych o morderstwo Ezgi, a Sinan staje na rzęsach, by dowieść jej niewinności.

Przełom w sprawie nastąpi, gdy sąd postanowi wziąć pod lupę pogróżki, jakie ofiara otrzymywała przed śmiercią. Kluczowe znaczenie mogą mieć wiadomości odkryte przez Ibrahima w poprzednim odcinku. Proces zostanie odroczony o miesiąc, co dla Aynur oznacza czasowe odzyskanie wolności.

W 1049. odcinku Dziedzictwa Aynur odepchnie Sinana

Aynur nie potrafi jednak w pełni cieszyć się z tymczasowej wolności. Kobieta jest świadoma, jak bardzo prokurator angażuje się w jej sprawę. Zaczyna obawiać się, że te działania mogą negatywnie wpłynąć na jego reputację i karierę prawniczą. W związku z tym Aynur postanowi nabrać dystansu do Sinana, by nie narażać jego pozycji zawodowej.

Kiedy emisja 1049. odcinka serialu Dziedzictwo?

Premierowe odcinki „Dziedzictwa” można śledzić codziennie o godzinie 16:00 w TVP1. Odcinek 1049. zostanie pokazany we wtorek, 13 października 2026 roku. Wszystkie dotychczasowe epizody po emisji w telewizji są dostępne w serwisie TVP VOD.

Dziedzictwo – fabuła i obsada

„Dziedzictwo” (oryginalnie „Emanet”) to popularna turecka produkcja o miłości, stracie i walce o rodzinę. Historia zaczyna się, gdy po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu pojawia się skromna Seher. Mimo początkowych trudności i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się głębokie uczucie, stając się dla chłopca jedynym oparciem.

W późniejszych sezonach losy bohaterów przybierają dramatyczny obrót. Po śmierci Yamana Kırımlı, ciężar opieki nad Yusufem i kontynuowania jego dziedzictwa spada na Nanę Maryam.

Sytuacja komplikuje się, gdy Nanie grozi deportacja. Aby temu zapobiec, do akcji wkracza Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a to małżeństwo z rozsądku rodzi nowe napięcia, ale też staje się fundamentem dla nowych relacji.

W serialu zagrali m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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