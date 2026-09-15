Na Wspólnej. Nowa czołówka zapowiada rewolucyjne zmiany! Tak będzie wyglądał bar Włodka Zięby po remoncie - WIDEO

Bar Zięby w nowej czołówce "Na Wspólnej" z inną nazwą na część zmarłej Marii

Tej jesieni w "Na Wspólnej" zacznie się zupełnie nowy rozdział, którego zapowiedzią jest premierowa czołówka, odświeżone wnętrza, inne lokalizacje nagrań wyremontowany dziedziniec osiedla, nowe lokale, które staną się miejscami spotkań bohaterów i remont kultowego baru Ziębów, który po śmierci Marii dostanie drugą szansę. "Bar u Marii" przetrwa dzięki determinacji Włodka, ale także nowej bohaterki - Doroty Zakrzewskiej (Edyta Jungowska)

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W odcinkach "Na Wspólnej" jeszcze we wrześniu Włodek straci motywację do dalszego prowadzenia baru, ale Dorota, którą poznał w najczarniejszej chwili swojego życia, tuż przed śmiercią Marii, przekona go, że miejsce stworzone przez jego żonę zasługuje na drugą szansę i nowe życie! Wspólnie podejmą się reaktywacji baru, który dostanie nową nazwę – "Sekrety Marii".

Do zespołu baru Zięby dołączy też utalentowana cukierniczka Elena, a wraz z nowymi kobietami w życiu Włodka pojawią się nie tylko nadzieja, ale też kolejne problemy i tajemnice z przeszłości.

Nowi bohaterowie i miejsca, a także słynny dach w nowej czołówce "Na Wspólnej"

Jesienne zmiany w "Na Wspólnej", które zwiastuje nowa czołówka, obejmują także nowe lokacje. Na Wspólnej pojawi się dach, gdzie Bożydar Klusek, Ilona Zdybicka i Adrian Baliszewski będą chcieli otworzyć modny lokal "Bistro Wspólna". W serialowym rzeczywistości będą trzy miejsca spotkań bohaterów: osiedlowy bar "Sekrety Marii", kebab oraz elegancka restauracja "Bistro Wspólna".

Nowa czołówka "Na Wspólnej" bez piosenki Krzysztofa Krawczyka! Jest inna melodia

Znana piosenka Krzysztofa Krawczyka, która przez blisko 25 lat otwierała czołówkę "Na Wspólnej" teraz zniknęła, a jej miejsce zajęła inna melodia. Wraz z premierową czołówką widzowie TVN usłyszeli nowy utwór skomponowany specjalnie z myślą o kolejnym etapie w historii "Na Wspólnej". Jednocześnie zachowany został charakterystyczny motyw otwierający, który od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów „Na Wspólnej”. Autorem muzyki jest ceniony kompozytor i producent L.U.C.

Nowa czołówka "Na Wspólnej" wywołuje burzę! Ostre komentarze, ale nie tylko krytyka fanów serialu

Na oficjalnym profilu "Na Wspólnej" na Facebooku po premierze nowej czołówki w poniedziałek, 14 września 2026 r., od razu posypały się komentarze widzów. Oczywiście zdania są podzielone! Wielu uważa, że usunięcie z czołówki piosenki Krzysztofa Krawczyka to "strzał w kolano". Ale są i tacy, którzy uważają, że odświeżenie czołówki "Na Wspólnej" to świetna zapowiedź nowego rozdziału w historii serialu, bo wygląda bardzo nowocześnie!

"Jestem na tak 🙂 Bardzo pozytywna zmiana" "Jest fajna czołówka 🤗Ale teraz trzeba przyzwyczaić👂 do nowej melodii ☝️☺️" "zmiana bardzo dobra, bo ja akurat za starą czołówką nie przepadałam" "Coś się kończy, coś zaczyna 😉 Dla mnie spoko, miła dla ucha melodia" "zmiany też są potrzebne i pewnie za chwilę będę nucić nową czołówkę" "To jest normalne, że zmiany są kontrowersyjne, ale założę się, że większość osób za kilka dni przyzna rację, że to jest zmiana pozytywna" "Wydaje mi się, że po 25 latach ta zmiana akurat była potrzebna 😉 Wiernych fanów nie odstraszy, a może przyciągnie nowych 🙂" "Nowa czołówka to Koniec pewnej epoki 😔 Trzeba będzie się przyzwyczaić" "Nie jest źle, nie rozumiem o co ten hałas. Fajna nowa czołówka, nowoczesna" "Bardzo fajna, na czasie!""Chyba pora przestać oglądać Na Wspólnej TVN, z przyjemnością słuchałam piosenki ŚP. Krzysztofa Krawczyka, byli wszyscy bohaterowie, a teraz to wytwór sztucznej inteligencji. Bardzo mi przykro a cały dzień czekałam na „niespodziankę” 🙁" "Nowa czołówka chociaż będzie mi brakować niektórych bohaterów,ale wszystko idzie z duchem czasu 😊" "Jednym słowem poszliście na łatwiznę, bo trudno wam było zebrać wszystkich aktorów do czołówki - słabe to 🙃" "Brak głównych bohaterów jakaś taka nijaka i ta piosenka....no nie"