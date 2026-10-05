Na Wspólnej, odcinki 4292-4295. Ucieczka z odwyku, fałszywe zeznania i szok Kamila

Nadchodzące epizody "Na Wspólnej" o numerach 4292, 4293, 4294 i 4295 zwiastują potężne zawirowania w życiu bohaterów. Śledczy Robert wreszcie zdemaskuje oszustwa, jakich dopuściły się Ewelina i Jagoda, za co tej pierwszej grożą poważne konsekwencje prawne. Weronika postanowi ochronić Kalską przed furią, ale ostatecznie sama poniesie tego koszty. Z kolei Hebel weźmie na siebie rolę wybawcy, podczas gdy Julka zdecyduje się na dramatyczny krok i potajemnie opuści klinikę leczenia uzależnień.

Sporo zamieszania czeka również rodzinę Cieślików. Damian i Monika wprowadzą się do świeżo zakupionego lokum, planując uświetnić ten moment namiętnym zbliżeniem. Ich plany zrujnuje jednak starsza kobieta z sąsiedztwa, która bezceremonialnie wtargnie do środka, używając własnego kompletu kluczy. W innej części miasta Kamil przeżyje ogromny szok, gdy Łucja oznajmi mu, że pragnie powiększenia rodziny. Jak informuje portal Radia Eska, kolejne szczegóły na temat losów postaci z epizodów zaplanowanych na 12-15 października znajdują się w poniższych streszczeniach.

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Fałszywe zeznania Eweliny w 4292. odcinku "Na Wspólnej" i problemy Cieślików

Robert bezlitośnie obnaża kłamstwa Eweliny oraz wskazuje na winę jej córki. Inspektor Tadeusiak organizuje spotkanie z prokuratorem, by skonfrontować wersje wydarzeń przedstawiane przez Kalską i Jagodę. Kobieta twardo upiera się, że to ona zaatakowała męża nożem. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy Robert żąda od obu pań zademonstrowania sposobu zadania ciosu. Opinia biegłych jednoznacznie wskazuje, że sprawca był leworęczny, a taką osobą jest właśnie Jagoda, co dowodzi składania przez Ewelinę fałszywych zeznań. W tym samym czasie Cieślikowie cieszą się nowym lokum, za które zapłacili dzięki hojnemu wsparciu finansowemu ojca Moniki. Niestety, radość psuje opryskliwa sąsiadka z naprzeciwka. Mimo chłodnego powitania, para ma ochotę na intymne chwile. Szokujące jest to, że tuż po ich wyjściu starsza pani wkracza do ich mieszkania, używając własnych kluczy. Z kolei Marta obserwuje w telewizji format, z którego prowadzenia zrezygnowała. Fabian i Judyta goszczą znachora leczącego raka postem. Krawiec nagle zmienia taktykę i kompromituje oszusta na wizji. Kompletnie zdezorientowana Judyta wypada bardzo nieprofesjonalnie, ale po emisji Fabian przeprasza ją i próbuje skraść pocałunek.

Agresja Kalskiego w 4293. odcinku "Na Wspólnej" i kłopoty w poprawczaku

Weronika staje murem za Eweliną i Jagodą, podczas gdy Lew otwarcie atakuje Kalskiego. Oczyszczona z zarzutów Ewelina musi kontynuować terapię w placówce psychiatrycznej. Prawniczka zapewnia Jagodę, że otoczy ją opieką na tak długo, jak zajdzie potrzeba, a wsparcie okazują dziewczynie także Lew i Kacper. W placówce medycznej Nalepa uświadamia Kalskiemu, że prawda o jego brutalnej naturze wyszła na jaw. Wściekły Greg ignoruje zalecenia specjalistów i żąda natychmiastowego wypisu. Tymczasem Hebel angażuje się w pomoc kolejnemu nastolatkowi. Chłopcy z zakładu poprawczego bojkotują treningi z Sebą, oskarżając go o donosicielstwo w sprawie kradzieży. Ryszard napotyka wściekłego „Nochala”, który dowiedział się o planach adopcyjnych rodziców swojej siostry, chcących ich rozdzielić. Hebel gwarantuje mu wsparcie, ale pod warunkiem powrotu drużyny na boisko. W telewizji robi się gorąco: Judyta błaga Martę o nagłe zastępstwo w programie na żywo. Kiedy dziennikarka dociera do studia, szalejący z gniewu Baliszewski urządza awanturę. Bradecka ukrywa przed przełożonym powód nieobecności, zwierzając się jedynie Marcie z konieczności czuwania przy synu w szpitalu. Równocześnie potomek Mikołaja zarabia w sieci, publikując wizerunek młodszego brata, za co otrzymuje wpłaty od jednego z fanów.

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Starcie Weroniki z Gregiem w 4294. odcinku "Na Wspólnej". Zaskakujące odkrycie w nowym mieszkaniu

Lew dowiaduje się o wypisie Kalskiego ze szpitala i natychmiast ostrzega Weronikę przed niebezpieczeństwem. Tymczasem zdeterminowany Greg zjawia się pod posesją Roztockiej, żądając, aby córka spakowała swoje rzeczy i z nim odjechała. Wystraszoną Jagodę stanowczo osłania Kacper, a dziewczyna kategorycznie odmawia ojcu. Agresja mężczyzny narasta, lecz sytuację ratuje pojawienie się Weroniki, która pod groźbą wezwania policji zakazuje mu jakiegokolwiek kontaktu z nastolatką. Z kolei w poprawczaku Agnieszka i Hebel zapewniają „Nochala”, że pomogą mu w utrzymaniu relacji z małą siostrą. Wzruszony chłopak obiecuje poprawę, a dotrzymując słowa danego Ryszardowi, sprawia, że reszta wychowanków wznawia zajęcia koszykarskie. Ich motywacja drastycznie rośnie za sprawą obecności na trybunach atrakcyjnej Sandry, żony trenera. Równolegle Cieślikowie zmagają się z osobliwymi zjawiskami w nowym lokum. Cieszą się z przeprowadzki, co mocno irytuje wścibską sąsiadkę, oburzoną wpuszczeniem na klatkę listonosza. Monikę zaczyna niepokoić fakt, że jej osobista bielizna zmienia swoje położenie. Kajetan obraca wszystko w żart, zrzucając winę na rzekomego ducha, nie mając pojęcia o potajemnych wizytach starszej pani.

Szokujące wieści od Łucji w 4295. odcinku "Na Wspólnej" oraz ucieczka z odwyku

Znajomy z kapeli kontaktuje Ankę z inwestorem, który proponuje sfinansowanie ich debiutanckiego krążka. Kazimierz, zdumiony faktem, że utalentowana skrzypaczka pracuje jako kelnerka, kładzie na stół równowartość sześciomiesięcznej pensji, byleby tylko poświęciła się wyłącznie muzyce. Spokój Igora burzy z kolei dramatyczny telefon z kliniki uzależnień: Julka uciekła z placówki w towarzystwie dilera, który wcześniej oferował jej substancje odurzające. Na uczelni Ula podchodzi do ostatecznego egzaminu w sesji, jednak zżerający ją stres sprawia, że oblewa test. Zdziwienie studentki wywołuje zachowanie wykładowcy, który proponuje jej prywatne konsultacje. W tym samym czasie Łucja zmaga się z wewnętrznym rozdarciem. Kamil, widząc jej cierpienie, domaga się szczerości. Kobieta wyznaje ostatecznie, że bardzo pragnie urodzić dziecko, co kompletnie zbija go z tropu. Z kolei Eliza odczytuje wiadomość od byłego partnera. Bartek prosi o rozmowę, ale temat dotyczy Juniora, który właśnie zakwalifikował się na hiszpański obóz bokserski. Bergowa ma świadomość, że chłopak porzucił sport przez jej błędy, dlatego wspólnie z Jarkiem rozważa, czy w ogóle informować nastolatka o tej życiowej szansie.

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