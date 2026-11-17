Dex zmówi się z inną ofiarą Wysockiego w 4323 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Dex pozna kolejną ofiarę Wysockiego, która sama zgłosi się do Uli po jej publikacji w sieci poruszającego filmiku o tym, co zrobił jej wykładowca. Magda opowie jej o tym, jak mężczyzna latami ją wykorzystywał, czego w końcu ona nie wytrzymała psychicznie i rzuciła studia, przez co drań uniknął odpowiedzialności i potem skrzywdził i Hofferówną.

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Wolski uzna, że Wysokiego wreszcie powinna go spotkać kara. Zwłaszcza, gdy sam nie zdoła mu jej wymierzyć osobiście na uczelni, gdy także o wszystkim się w końcu dowie. Dlatego znajdzie na to inny sposób! Tym bardziej, że przecież nie będzie tu już chodzić wyłącznie o jego dziewczynę, bo ofiar zboczeńca będzie więcej, a co gorsza ten licznik będzie mógł tylko wzrastać, gdy on dalej pozostanie bezkarny, jak do tej pory.

Dziekan w końcu zawiesi zboczonego wykładowce w 4323 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” Wolski zacznie namawiać Magdę, aby wspomogła Ulę w walce z ich oprawcą. Oczywiście, dziewczyna się na to zgodzi i wspólnie z Dexem udadzą się na uczelnię, gdzie już będzie czekać na nich Hofferówna.

Ukochana Wolskiego w 4323 odcinku „Na Wspólnej” przekaże im wiadomość o oficjalnym zawieszeniu Wysockiego przez dziekana, z którym wcześniej rozmówi się Kamil (Kazimierz Mazur), gdy rozpłakana córka wreszcie powie mu, jak skrzywdził ją wykładowca.

Ula i Magda nie odpuszczą zboczeńcowi w 4323 odcinku „Na Wspólnej”!

Jednak w 4323 odcinku „Na Wspólnej” Ula i Magda wspólnie uznają, że zawieszenie to zdecydowanie za mała kara za to, co im obu zrobił Wysocki. Szczególnie, że zboczeniec nie odpowie karnie, bo Hofferówna nie będzie już dysponować mocnymi dowodami, a co dopiero można by powiedzieć o jego wcześniejszej ofierze.

W 4323 odcinku „Na Wspólnej” studentki zboczeńca postanowią same się z nim rozprawić i wspólnie wejdą do jego gabinetu. Do czego się posuną? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4323 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4323 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 3 grudnia 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie