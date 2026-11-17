Do Uli zgłosi się kolejna ofiara Wysockiego w 4322 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4322 odcinku „Na Wspólnej” z Ulą skontaktuje się prawnik Wysockiego, który zażąda usunięcia z sieci, pogrążającego go filmiku, a także zacznie straszyć Hofferówną pozwem o zniesławienie. Wykładowca zadziała niezwykle szybko, bo podejmie kroki tuż po publikacji przez studentkę poruszającego nagrania w Internecie, gdzie ta powie o tym, co jej zrobił. Tym bardziej, że córka Kamila (Kazimierz Mazur) wcale nie będzie jego pierwszą ofiarą!

Oczywiście, w 4322 odcinku „Na Wspólnej” Wysocki nie będzie chciał, aby filmik trafił w niepowołane ręce, ale na to będzie już za późno! Wszystko przez to, że obejrzy go także i Magda – studentka, którą przed laty także wykorzystywał. Dziewczyna natychmiast skontaktuje się z Ulą, która niezwłocznie poprosi ją o spotkanie. Tym bardziej, że to odkrycie będzie mogło stać się przełomem w jej sprawie przeciwko zboczeńcowi.

Hofferówna dowie się, co zboczeniec zrobił Magdzie w 4322 odcinku „Na Wspólnej”!

Szczególnie, że Wysocki wciąż pozostanie na wolności i nie pozostanie zawieszony, nawet mimo jej wniosku w dziekanacie. Wykładowca zjawi się na jej poprawce i zacznie się na niej mścić za to, że na niego doniosła, a na dodatek, że nie pozwoliła się dalej mu wykorzystywać. Wówczas Ula o wszystkim powie Kamilowi, który osobiście uda się do dziekana, a Hofferówna na policję, ale nie będzie dysponować dostatecznymi dowodami. Ale pojawienie się Magdy w 4322 odcinku „Na Wspólnej” będzie w stanie zmienić wszystko!

Zwłaszcza, gdy w 4322 odcinku „Na Wspólnej” dziewczyna zdecyduje się podzielić z Ulą swoją historią. Magda opowie Hofferownej o tym, jak Wysocki przez lata ją wykorzystywał, czego w końcu ona nie wytrzymała, załamała się psychicznie i postanowiła rzucić studia. I z tego względu zboczeniec uniknął odpowiedzialności za to, co jej zrobił, a co gorsza, nie zaprzestał swoich praktyk i przez to skrzywdził i Ulę, po czym dalej pozostał bezkarny.

Ula i Magda połączą siły przeciwko wykładowcy w 4323 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, w 4323 odcinku „Na Wspólnej” Ula i jej najbliżsi zrobią wszystko, aby to zmienić. Do tego stopnia, że Dex (Jan Jakubik) zacznie nawet namawiać Magdę, aby pomogła Uli w walce o ukaranie ich kata. Skrzywdzona dziewczyna się na to zgodzi i wspólnie z Wolskim zjawią się na uczelni, gdzie po interwencji Hoffera, Wysocki zostanie już oficjalnie zawieszony!

Ale w 4323 odcinku „Na Wspólnej” Ula i Magda dojdą do wniosku, że to za słaba kara, za to, co im zrobił. Dlatego wspólnie postanowią jeszcze wejść do gabinetu zboczeńca, aby raz na zawsze się z nim rozprawić za to, jak sam je skrzywdził.

Kiedy 4322 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4322 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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