M jak miłość. Do obsady dołączy prawdziwy brat pierwszej Natalki. Zagra nowego detektywa Tomka

Nowy detektyw Tomek od 1949 odcinka "M jak miłość"

Znajome nazwisko w obsadzie "M jak miłość" zapewne wywoła sensację jeszcze w październiku. Marcjanna Lelek od sześciu lat nie gra już Natalki Mostowiak, bo w tej roli w 2023 roku zastąpiła ją Dominika Suchecka. Ale teraz brat młodszy brat byłej gwiazdy "M jak miłość", Karol Lelek, dołączy do sagi o Mostowiakach. Póki co, nic nie wiadomo, by nowego bohatera, Tomka, miało połączyć coś więcej z Natalką czy jej bliskimi.

W jakich okolicznościach detektyw Tomek dołączy do grona bohaterów "M jak miłość" w 1949 odcinku? Według doniesień portalu światseriali.interia.pl wspólnicy i przyjaciele - Marcin i Jakub - zatrudnią w swojej agencji detektywistycznej młodego pracownika, który szybko udowodni szefom, że świetnie się nadaje na detektywa.

Pierwsze śledztwo Tomka w 1949 odcinku "M jak miłość" będzie dotyczyło wyjaśnienia, kto pod nieobecność jednej z klientek wchodzi do jej mieszkania. Młody detektyw zamontuje dwie kamery i szybko zdobędzie dowód. Chodakowski i Karski będą pod wrażeniem skuteczności Tomka. Pochwalą go za za sprawne wykonanie pierwszego zadania.

To Jakub przekaże Tomkowi, że dołączy do ich agencji i razem z nim i Marcinem będzie działał w terenie, prowadził kolejne śledztwa, rozwiązywał zagadki zdrad, romans, czy też tajemniczych zaginięć ludzi. Ale wszystko wskazuje na to, że wątek Tomka nie ograniczy się tylko do pracy dla Marcina i Jakuba.

Kim jest Karol Lelek? Nowy aktor z "M jak miłość" pochodzi ze znanej rodziny

Karol Lelek ma 28 lat, urodził się 28 maja 1998 roku. Karierę aktorską rozpoczął w 2019 roku. Jest synem aktora Marka Lelka i młodszym bratem Marcjanny Lelek. W 2023 roku ukończył wydział aktorski łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W czasie studiów otrzymał dostał nagrodę Grand Prix 40. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi dla zespołu aktorskiego spektaklu "Mary Page Marlowe", a potem także wyróżnienie Aktorskie za rolę Roberta w spektaklu "Bóg policzył dni". Debiutował w teatrze w grudniu 2022 roku w spektaklu "Nasze Miasto" w Teatrze WARSawy w Warszawie.

Nowy aktor z obsady "M jak miłość" ma na koncie wiele ról telewizyjnych w tak znanych produkcjach jak m.in: "Ojciec Mateusz" (jako policjant Tomek Szmorąg), "Królowie", "Korona Królów. Jagiellonowie" (w roli Dziersława z Rytwian), "Komisarz Alex" i "Proud".

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Kiedy pierwszy odcinek z "M jak miłość" z udziałem Karola Lelka, brata Marcjanny Lelek?

Karol Lelek po raz pierwszy w "M jak miłość" pojawi się w 1949 odcinku, którego będzie emitowany w poniedziałek 19 października o godz. 20:50. Syn aktora Marka Lelka, brat aktorki i reżyserki Marcjanny Lelek najpewniej zostanie w serialu na dłużej. Z czasem wątek detektywa Tomka mocno się rozwinie.

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