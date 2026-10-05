M jak miłość, odcinek 1946: Siostra Majki wpędzi Mateusza w kłopoty przed ślubem. To Mostowiak znajdzie zaginioną nastolatkę, ale na tym nie koniec

Zakochany Mateusz w 1946 odcinku "M jak miłość" poświęci ślub siostry dla Majki!

Ucieczka siostry Majki z domu w 1946 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z dniem ślubu Natalki i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Mimo że Mostowiak powinien jechać do Grabiny na ślub i wesele siostry, to rodzinne problemy Majki, w której nadal jest bez wzajemności zakochany, postawi na pierwszym miejscu! Nawet gdyby miał w ogóle nie dotrzeć na ślub Natalki, to Majka będzie ważniejsza!

Kiedy Majka i jej matka w 1946 odcinku "M jak miłość" przekażą Mostowiakowi, że nie wiedzą, gdzie szukać zaginionej Oli, która po imprezie z koleżanką w Warszawie przepadła bez wieści z dopiero co poznanym chłopakiem, to Mateusz obmyśli plan, gdzie szukać Oli. Odnajdzie siostrę Majki dzięki sprytnemu posunięciu, bo podpuści jej koleżankę, żeby podała jej namiary na taksówkarza, z którym Ola wyszła z imprezy w środku nocy.

Spanikowana Majka w 1946 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogła liczyć na ukochanego Tomka (Chris Cugowski), bo on znów będzie zajmował się swoim synem w domu byłej kochanki Justyny. Ale Mateusz nie zostawi Majki bez wsparcia. Mostowiak zachowa zimną krew, wykona kilka telefonów i szybko odnajdzie Olę w mieszkaniu taksówkarza z Warszawy!

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Zbuntowana siostra Majki w 1946 odcinku "M jak miłość" pokaże, do czego jest zdolna!

Między siostrami w 1946 odcinku "M jak miłość" od razu wybuchnie awantura, bo Ola nie będzie chciała wrócić do matki. Jakby tego było mało, zbuntowana 18-latka postanowi nie zdawać matury!

- Do domu? Chyba cię pogięło!

- Nie dyskutuj! Pakuj się! Raz dwa!

- Ja nigdzie nie jadę! Gówno cię obchodzi, co robię i z kim. Mam prawie 18 lat i sama o sobie decyduję!

- Zdajesz sobie sprawę, że mama płacze po nocach, zamartwia się codziennie?

- Ale ja napisałam mamie, że wszystko jest okej, żeby się nie martwiła...

- A nie, wszystko spoko bez stresu, tak? Ty masz za tydzień maturę dziewczyno!

- Ja nie podchodzę do matury! Nie zdam i tak! Obleję na bank, więc to nie ma sensu!

- No to oblejesz, ale podejdziesz, zobaczysz, zaufaj mi!

- A to nagle zaczęło tak zależeć? Przez miesiąc prosiłam, żebyś tutaj przyjechała i obiecałaś, że wpadniecie z Tomkiem, że mi pomoże z matmą i co? I mnie olaliście oboje, a teraz zgrywasz taką fantastyczną siostrę!

Mateusz weźmie się za młodszą siostrę Majki w 1946 odcinku "M jak miłość"

Kłótnię sióstr w 1946 odcinku "M jak miłość" przerwie Mateusz, który przemówi Oli do rozumu, obiecując w dodatku 18-latce pomoc w nauce przed maturą. Nawet gdyby miał dla niej poświęcić swój wolny czas w długi weekend majowy. Mostowiak na tyle skutecznie weźmie się za młodsza siostrę Majki, że Ola odzyska rozsądek.

- Gdybyś nie miała żadnych szans, to by cię do matury nie dopuścili... Zawsze warto spróbować, nawet jeśli zdasz na trzydzieści procent, to i tak będzie twój sukces! Bo nie poddałaś się, nie stchórzyłaś…

- Ty nie rozumiesz! Ja matmy w ogóle nie kumam. Nawet na dziesięć procent nie zdam!

- Dobra jest majówka, jest długi weekend, ja mam dziś ślub kuzynki, ale jutro przyjadę ci pomogę z matmą...

- Nie żartuj sobie. Specjalnie dla mnie chcesz przyjechać?

- Dobra Mati, nie! Nie ma mowy!

- Czego się wtrącasz?

- Co ty myślisz, że wszyscy będą skakać wokół ciebie?

- Majka, to naprawdę nie jest problem... Jutro przyjadę. Tylko jest jeden warunek. Wracasz dzisiaj do mamy i obiecujesz, że podejdziesz do matury...

Majka wprosi się na ślub Natalki w 1946 odcinku "M jak miłość". Zostawi Tomka dla Mateusza, ale nie na długo!

Gdy Ola w 1946 odcinku "M jak miłość" wróci w końcu do matki, Majka odetchnie za to z ulgą i resztę dnia postanowi spędzić właśnie z Mostowiakiem. I wprosi się nawet na ślub jego siostry Natalki, bo Tomek znów ją wystawi dla Justyny i ich dziecka.

- Tak z ciekawości… Z kim idziesz na ten ślub?

- Janek się wprosił, więc z nim…

- No wiesz, jakbyś mnie zaprosił, to kto wie…

- A Tomek?

- Cały weekend bawi się w tatusia, więc jestem wolna...

Zakochany Mateusz nie odmówi Majce, która jednak w środku wesela Natalki w 1946 odcinku "M jak miłość" postanowi wrócić autobusem do Warszawy, bo nagle zadzwoni Tomek... Tym samym Mostowiak pójdzie znów w odstawkę.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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