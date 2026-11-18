Malicki napadł na Dorotę i zażądał pieniędzy za prawdę o matce Franka

Całe zamieszanie z tajemnicą na temat mamy Franka zaczęło się od brutalnego ataku w Siedlisku, kiedy Malicki pojawił się tam, ponieważ wiedział, że Dorota jest zamożna i może ją naciągnąć, okraść, a kobieta ma jak zapłacić za informacje, które od lat trzymał w tajemnicy. Podczas napadu ujawnił, że Franek jest dzieckiem kobiety, która urodziła go, mając zaledwie 16 lat. Co więcej, w dokumentach adopcyjnych chłopca nie było żadnych informacji o jego biologicznej matce... Agresor postawił Dorocie konkretne żądanie... Za 100 tysięcy złotych miał przekazać jej informacje o kobiecie oraz podać jej imię i nazwisko. Po napaści Malicki został zatrzymany i ponownie trafił do więzienia. Nie oznaczało to jednak końca jego wpływu na życie Franka. Wkrótce po ataku podwoił stawkę!

Franek szuka informacji o biologicznej mamie

Tymczasem Franek nie zamierza dłużej żyć bez odpowiedzi na pytania dotyczące swojego pochodzenia. Wkrótce w "M jak miłość" razem z Hanią (Wiktoria Basik) spróbuje dotrzeć do informacji o biologicznej matce, między innymi rozmawiając z dawną sąsiadką w Warszawie. Poszukiwania nie przyniosą jednak wszystkich odpowiedzi, których potrzebuje. To nie koniec, bo podły ojczym wyśle Frankowi wiadomość z zaproszeniem na widzenie w więzieniu. Doskonale wie, jak wykorzystać jego ciekawość i niepewność. Chłopiec pamięta, jak wiele złego spotkało go z rąk Malickiego, ale jednocześnie ma świadomość, że ten człowiek zna szczegóły jego wczesnego dzieciństwa, których nikt inny nie potrafi mu wyjaśnić. I wtedy w 1964 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek (Arkadiusz Smoleński) nie zgodzą się, by ich przyszywany syn ponownie znalazł się sam na sam z człowiekiem, który go krzywdził, zmuszał do kradzieży i stosował wobec niego przemoc psychiczną. Zamiast pozwolić Frankowi jechać do więzienia, Dorota postanowi sama porozmawiać z Malickim.

Dorota odwiedzi Malickiego w więzieniu w 1964 odcinku "M jak miłość"

W 1964 odcinku "M jak miłość" Dorota faktycznie stanie twarzą w twarz z ojczymem Franka za więziennymi murami. Malicki będzie miał dla niej dowód na to, że nie blefował podczas napadu. Pokaże kobiecie fotografię biologicznej matki chłopca, a na odwrocie zdjęcia znajdzie się podpis. To kolejny ważny trop w poszukiwaniach kobiety, która urodziła Franka jako nastolatka. Za fotografię Dorota zapłaci Malickiemu 100 tysięcy złotych. W ten sposób zdobędzie coś, czego nie było w dokumentach adopcyjnych jej przyszywanego syna. Nie oznacza to jednak, że tajemnica zostanie od razu rozwiązana. Samo zdjęcie i podpis nie wystarczą, by Franek poznał całą historię swojej biologicznej matki. Lisieccy będą musieli ustalić, kim jest kobieta z fotografii i czy uda się do niej dotrzeć.

Kiedy 1964 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1964 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.