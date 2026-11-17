Natalka odkryje, że Hania pojechała z Frankiem do Warszawy

Ucieczka Franka i Hani z Grabiny wywoła niepokój wśród dorosłych. Chłopak nie wytrzyma kolejnych tajemnic dotyczących swojego pochodzenia i postanowi samodzielnie poszukać prawdy o biologicznej mamie. Nie chce jednak robić tego bez wsparcia, dlatego zabierze ze sobą Hanię, która zazwyczaj jest bardzo chętna na takie przygody. Nastolatkowie wymkną się z domu bez uprzedzenia Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), a ich bliscy nie będą wiedzieć gdzie ich szukać.

W 1958 odcinku "M jak miłość" Natalka dotrze do Lisieckich z informacją, która rozwieje wszelkie wątpliwości. Pokaże na telefonie zapisaną historię lokalizacji Hani. Dzięki temu dorośli zorientują się, że nastolatkowie nie zostali w Grabinie, lecz pojechali aż do Warszawy. Dla Natalki będzie to szczególnie trudne do zaakceptowania. Córka nie tylko zlekceważyła jej zakazy, ale też wzięła udział w samowolnej wyprawie, której celu i konsekwencji nie znała.

Hania skłamie Natalkę, ale ona nie da się nabrać w 1958 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Hania w końcu wróci do domu, spróbuje zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Nie będzie jednak wiedziała, że matka zna już prawdę. W 1958 odcinku "M jak miłość" dojdzie między nimi do ostrej wymiany zdań:

- Cześć mamo, już jestem - przywita się Hania od progu.

- Cześć, jak było na urodzinach? - zapyta podstępnie Natalka.

- No, fajnie... Trochę się zagadaliśmy z Frankiem - zacznie kłamać nastolatka.

- To super, bo długo się nie zobaczycie! Masz szlaban do końca świata, sprawdziłam twoją historię lokalizacji - powie ostro Natalka.

- Myślałam, że tego nie sprawdzisz...

- Ale sprawdziłam – powie oschle Mostowiaczka.

Hania szybko zrozumie, że matka przejrzała jej kłamstwo. Natalka nie będzie miała zamiaru łagodniej potraktować córki tylko dlatego, że ta wróciła już do domu. Wręcz przeciwnie, bo uzna, że nastolatka przekroczyła granice i musi ponieść konsekwencje swojego zachowania.

Natalka zakaże Hani kontaktów z Frankiem

Najbardziej dotkliwą karą dla Hani okaże się zakaz spotykania się z Frankiem. Natalka będzie tak wściekła na córkę, że nie ograniczy się do zwykłego upomnienia czy odebrania jej telefonu. Postanowi odciąć ją od chłopaka, z którym bez pozwolenia wybrała się do Warszawy. Nie będzie chciała słuchać wyjaśnień, że Hania pojechała z Frankiem, ponieważ chciała mu pomóc w poszukiwaniach biologicznej matki.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.