Na Wspólnej, odcinek 4297: Uzależniona Julka umrze na zawał serca? Antek już nie zdoła jej pomóc - ZDJĘCIA

Uzależniona Julka sięgnie po mocniejsze narkotyki w 4297 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4297 odcinku "Na Wspólnej" organizm uzależnionej Julki już w końcu nie wytrzyma! Zwłaszcza, że nastolatka będzie już drugą dobę pod wpływem narkotyków, które już wcześniej dadzą jej o sobie znać, gdy zacznie mieć problemy z widzeniem i stany lękowe. Aż nawet w psychozie spróbuje wyskoczyć z okna, ale na szczęście przed tym uratuje ją Antek. Ale potem już tak "dobrze" nie będzie.

Wszystko przez to, że w 4297 odcinku "Na Wspólnej" chłopak ulegnie Julce i poda jej kolejne narkotyki, gdy dziewczyna zacznie go o nie błagać. I choć początkowo Antek ostrzeże ją przed niebezpieczeństwem, to finalnie zgodzi się jej podać nawet mefedron, który ostatecznie ją załatwi!

Organizm Nowakównej już w końcu nie wytrzyma w 4297 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 4297 odcinku "Na Wspólnej" Julka w końcu straci przytomność! Nowakówna w końcu przedawkuje narkotyki, a jej organizm odmówi posłuszeństwa. Oczywiście, Antek spróbuje ocknąć dziewczynę, ale niestety nie da już rady, bo jej stan będzie naprawdę poważny, a ona będzie już naprawdę bliska śmierci.

Ale naćpany chłopak w 4297 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie świadomy tego, że Julka ma teraz zawał serca, a jej mózg jest niedotleniony. I przez to kompletnie nie będzie już wiedział, jak jej pomóc. Antek poczuje się całkowicie bezradny. Tym bardziej, że gdyby chciał zadzwonić po pomoc, to sam by ich wkopał po ucieczce z odwyku.

Igor straci córkę w 4297 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak ta w 4297 odcinku "Na Wspólnej" sama przybędzie, gdy chłopak na chwilę włączy telefon, dzięki czemu Tadeusiakowi (Dariusz Wnuk) uda się go namierzyć. Robert, Igor i Arek (Marek Kalita) wkroczą do mieszkania po babci Antka, gdzie Nowak od razu rzuci się na chłopaka, a policjant i lekarz podbiegną do jego nieprzytomnej córki.

Oczywiście, w 4297 odcinku "Na Wspólnej" Arek i Robert od razu przysypią do reanimacji Julki i wezwą pomoc, dzięki czemu nastolatka błyskawicznie trafi do szpitala. Jednak jej stan wciąż będzie ciężki, a rokowania niestety niepewne. Czy lekarzom uda się uratować życie córki Igora? A może Nowak ją straci? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

Kiedy 4297 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4297 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie