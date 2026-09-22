Dziedzictwo, odcinek 1034: Koniec planu Ezgi jest blisko? Aynur chce zdemaskować ją przed Sinanem - ZDJĘCIA

Aynur w 1034. odcinku „Dziedzictwa” nabiera podejrzeń wobec Ezgi

Wcześniej, w 1029. odcinku „Dziedzictwa”, Ezgi przy wsparciu Isil oraz medyka zainscenizowała tragiczne skutki swojej wymyślonej próby samobójczej. Niedługo potem pokazała Sinanowi papiery, z których wynikało, że po tym wypadku rzekomo straciła szansę na macierzyństwo. Mężczyzna dał się przekonać, że to przez ich rozstanie jego była narzeczona dopuściła się tak drastycznego kroku. Zmagając się z wyrzutami sumienia i czując się odpowiedzialnym za jej los, postanowił poprosić ją o rękę, by w ten sposób zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy.

Tymczasem Aynur zaczyna analizować wydarzenia związane z Ezgi. Kiedy przypadkowo dociera do niej treść telefonicznej rozmowy rywalki z lekarzem, nabiera przekonania, że dokumenty medyczne, które pchnęły Sinana do oświadczyn, mogą być całkowicie spreparowane.

Aynur szuka dowodów przeciwko Ezgi w 1034. odcinku „Dziedzictwa”

W 1034. epizodzie „Dziedzictwa” Aynur przechodzi do ofensywy. Jej głównym zamierzeniem staje się zebranie solidnych dowodów na to, że Ezgi prowadzi brudną grę przeciwko niej i Sinanowi. Kiedy w szpitalu znów jest świadkiem rozmowy Ezgi z medykiem, jej przypuszczenia o fałszerstwie wyników badań pokazanych Sinanowi stają się jeszcze silniejsze.

Wobec tych rewelacji Aynur porzuca plany wyjazdu do Eskişehir. Zostaje, aby zdemaskować intrygę Ezgi i ujawnić jej kłamstwa. Jeżeli zgromadzi potrzebne dowody, nie tylko odzyska uczucie Sinana, ale też ustrzeże go przed krokiem, którego skutki mogłyby okazać się opłakane.

Gdzie i kiedy oglądać 1034. odcinek serialu „Dziedzictwo”?

Nowe odcinki tureckiej produkcji „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 w TVP1. Premiera 1034. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 22 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji odcinki można również śledzić w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

„Dziedzictwo” – fabuła i aktorzy

„Dziedzictwo” (oryginalny tytuł to Emanet) to znana turecka produkcja telewizyjna opowiadająca o miłości, życiowych dramatach i trosce o najbliższych. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, chłopcem zaczyna opiekować się jego surowy wuj, Yaman. Życie bohaterów zmienia się, gdy pojawia się Seher, skromna ciocia dziecka. Mimo początkowych oporów i knowań przeciwników, między Seher a Yamanem z biegiem czasu rodzi się uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla osieroconego Yusufa.

W kolejnych seriach losy bohaterów stają się jeszcze bardziej tragiczne, zmuszając ich do zmierzenia się z ogromną stratą. Kiedy Yaman Kırımlı traci życie, ciężar opieki nad Yusufem i kontynuowania dzieła Yamana spada na Nanę Maryam.

Sytuacja gmatwa się dodatkowo, gdy Nana staje przed widmem deportacji z kraju. Aby nie dopuścić do jej wyjazdu i kolejnego dramatu w życiu Yusufa, pojawia się Poyraz. Decyduje się on na fikcyjny ślub z Naną. To wymuszone przez okoliczności małżeństwo staje się początkiem nowych konfliktów, ale też pozwala na budowanie głębszych więzi.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

6

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie