Splątane losy, odcinek 51: Yasemin zacznie mieć dość sekretów i kłamstw! Burak wkroczy do domu Firdevs - ZDJĘCIA

Edukacja Mine. Münevver zapisuje wnuczkę do szkoły w 51. odcinku „Splątanych losów”

W 51. epizodzie tureckiego hitu „Splątane losy” Münevver decyduje się posłać Mine do pobliskiej placówki edukacyjnej, co najmniej na pewien czas. Realizacja tego planu okazuje się wykonalna dzięki dokumentacji dziewczynki, dostarczonej Münevver przez Yasemin jeszcze w 50. odsłonie serialu. Do tej pory brak niezbędnych papierów blokował możliwość załatwienia urzędowych spraw związanych z kształceniem wnuczki. Ten krok to kolejny etap dążenia Münevver do zagwarantowania Mine odpowiedniego środowiska do nauki i rozwoju.

Tahsin wywiera presję na Remziego w 51. odcinku „Splątanych losów”

Spore napięcie utrzyma się także w historii Tahsina, który ma nadzieję, że współpraca z Remzim pozwoli mu odzyskać swobodę. Przypomnijmy, że w 50. odcinku „Splątanych losów” Tahsin wymusił na Remzim pomoc, żądając jasnych rezultatów w poszukiwaniach Pakize. Remzi czuje na sobie ciężar wymagań Tahsina, a jego położenie jest nie do pozazdroszczenia. W 51. odcinku mężczyzna znów zmierzy się z naciskami zdesperowanego bohatera, który zrobi wszystko, by zrealizować swój plan i wyrwać się na wolność.

Tajemnica ciąży Yasemin. Bohaterka nie wytrzymuje w 51. odcinku „Splątanych losów”

Kluczowe wątki w 51. odcinku „Splątanych losów” skupią się wokół pielęgniarki. Yasemin zdradza Şengul, że ukrywanie przed Burakiem faktów dotyczących matki staje się dla niej nie do zniesienia. Pielęgniarka czuje się rozdarta, gdyż jej relacja z Burakiem nabiera tempa, a ona wciąż zataja przed nim pewne kwestie. W 48. epizodzie „Splątanych losów” wyszło na jaw, że Burak z Halilem zatajali przed Münevver prawdę o kondycji Pakize. Niedawno, w 50. odsłonie, Yasemin i Burak zdążyli już nawet wyznać sobie miłość podczas rozmowy telefonicznej. Przez to wszystko brzemię tajemnicy ciąży pielęgniarce podwójnie.

Burak zaskakuje Yasemin wizytą u Firdevs w 51. odcinku „Splątanych losów”

Pielęgniarka zupełnie nie spodziewa się, że lada chwila wpadnie na Buraka podczas wizyty w domu Firdevs, co tylko doleje oliwy do ognia w ich i tak skomplikowanej relacji.

„Splątane losy” odcinek 51. Gdzie i kiedy oglądać serial w TVP1?

Emisję 51. odcinka „Splątanych losów” zaplanowano na środę, 23 września 2026 roku. Epizod będzie można zobaczyć na antenie TVP1 punktualnie o godzinie 14:00. Ponadto nowa odsłona pojawi się również w katalogu platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial „Splątane losy”? Kto występuje w tureckiej produkcji?

Turecka telenowela „Splątane losy” (pod oryginalnym tytułem Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia losy Münevver Ketenci – majętnej i stanowczej mieszkanki Stambułu. Spokój kobiety burzy nagłe pojawienie się przed jej drzwiami pięcioletniej Mine, która, jak się okazuje, jest jej wnuczką. Zaskoczona babcia postanawia za wszelką cenę odnaleźć matkę dziewczynki, Pakize, z którą nie utrzymywała kontaktu od wielu lat. Całości dopełnia miłosna relacja łącząca pielęgniarkę Yasemin i doktora Buraka.

W rolach głównych występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu wciela się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı gra Yasemin Kardan

Emir Gülsever występuje jako Burak

Şerif Bozkurt pojawia się jako Halil

Yeşim Ceylan odgrywa rolę Ayfer

Doğaç Gözüdeli wciela się w Kerema

Zelal Barlas gra Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım w roli Suzan

Elifnaz Sabuncu gra Pınar

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