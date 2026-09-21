Felicita, odcinek 9: Spotkanie z Wiktorem przybierze zaskakujący obrót. Tak Zośka spróbuje uciec od bolesnej przeszłości - ZDJĘCIA

Zośka będzie próbowała oderwać się od tajemnic Kamila w 9. odcinku „Felicita”

Zośka coraz trudniej będzie znosiła kolejne informacje dotyczące przeszłości zmarłego męża. W 8. odcinku „Felicita” Klara odkryła regularne przelewy do Giulii, w które zamieszani byli Kamil i Piotr. Sama Zośka otwierała kolejne teczki, a każdy następny dokument podważał wersję wydarzeń, w którą wierzyła przez lata.

W 9. odcinku „Felicita” bohaterka nadal będzie konfrontowała się z konsekwencjami odkrycia, że Kamil prowadził we Włoszech życie, o którym jego żona nie miała pojęcia. Tym razem pojawi się jednak coś, co pozwoli jej choć na chwilę odsunąć od siebie bolesne pytania. Zośka niespodziewanie spotka dawnego znajomego.

To spotkanie stanie się dla niej okazją do oderwania się od śledztwa i problemów, które od wyjazdu do Polignano coraz mocniej ją przytłaczały. Zośka będzie musiała również zmierzyć się z własnymi emocjami i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy po śmierci Kamila jest jeszcze gotowa otworzyć się na drugiego człowieka.

W 9. odcinku „Felicita” Zośka pozwoli sobie na randkę

Nie będzie to jednak łatwe. Cała sytuacja będzie miała dla Zośki znacznie większe znaczenie niż zwykłe spotkanie dwojga ludzi. Kobieta przez długi czas pozostawała emocjonalnie związana ze zmarłym mężem, a odkrywane przez nią tajemnice dodatkowo utrudniały jej zamknięcie tego rozdziału.

W 9. odcinku „Felicita” randka z Wiktorem pokaże więc, że Zośka zacznie powoli szukać dla siebie miejsca poza życiem, które zbudowała z Kamilem. Nie będzie to oznaczało, że zapomni o mężu. Po prostu po raz pierwszy od dawna pozwoli sobie pomyśleć także o własnym szczęściu.

Giulia spróbuje pomóc Davide w 9. odcinku „Felicita”

Ważne wydarzenia czekają również Giulię. Kobieta będzie próbowała pomóc Davide, który znajdzie się w trudnej sytuacji rodzinnej. Ich relacja będzie więc miała tym razem bardziej emocjonalny charakter, a Giulia postara się wesprzeć go w problemach, z którymi będzie musiał się zmierzyć.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 9

Premierowy 9. odcinek serialu „Felicita” można będzie obejrzeć w środę, 23 września 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie epizody po emisji w telewizji będą również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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