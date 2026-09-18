Akacjowa 38. Wielkie powroty i nowe tajemnice. Co czeka bohaterów w odcinkach 965-969?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

Jak dobrze znasz czarne charaktery z serialu "Akacjowa 38"? Pytanie 1 z 10 Cayetana to w rzeczywistości córka służącej Fabiany, a nie arystokratka. Prawda Fałsz Następne pytanie

"Akacjowa 38" - odcinek 965. Poniedziałek 28.09.2026

Lolita wreszcie powraca na Akacjową. Antonito pragnie spędzić z nią czas sam na sam, jednak koleżanki koniecznie chcą zrelacjonować jej wydarzenia z okresu jej nieobecności. Tymczasem na przyjęciu wydanym przez doktora Higinia pojawia się Maria. Jej obecność na tyle przeraża Rosinę, że kobieta w pośpiechu ucieka do domu i odmawia jego opuszczania. Z kolei Felipe planuje przekazać zarządzanie majątkiem Lucii w ręce jej wuja, Joaquina.

"Akacjowa 38" - odcinek 966. Wtorek 29.09.2026

Ksiądz Telmo dowiaduje się od przeora, że Lucia weszła w posiadanie kolekcji dzieł sztuki sakralnej, odziedziczonej po markizie. Zmarły arystokrata wcześniej obiecał te cenne zbiory kościołowi. W związku z tym, przeor oczekuje od księdza Telmo, że ten skłoni Lucię do przekazania kolekcji na rzecz Zakonu Chrystusa Leżącego. W mieście pojawiają się plakaty z wizerunkiem Servanda, przedstawionego jako zniedołężniały starzec, który zrezygnował ze stosowania preparatu na męskość o nazwie Kolos. Aby uchronić Servanda przed bolesnym rozczarowaniem, Lolita postanawia zerwać wszystkie plakaty.

"Akacjowa 38" - odcinek 967. Środa 30.09.2026

Rosina zaczyna zachowywać się w nietypowy sposób, kategorycznie zabraniając domownikom opuszczania budynku. Naciskana przez Susanę, w końcu wyznaje, że łączy ją niewyjaśniona sprawa z przeszłości z Marią, służącą pracującą u doktora. Tymczasem Liberto podczas wizyty w szpitalu dowiaduje się, że nikt tam nie kojarzy doktora Baezy. Nadopiekuńczość Ramona staje się uciążliwa dla Trini. Joaquin wyznaje Felipe, że przez całe życie był na usługach markizów Valmez. Z kolei markiza de Urrutia wyraża niezadowolenie z klejnotów stworzonych przez Samuela i odrzuca ofertę kupna. Fabiana i Agustina kontynuują usuwanie plakatów z wizerunkiem Servanda, próbując oszczędzić mu przykrego widoku.

"Akacjowa 38" - odcinek 968. Czwartek 1.10.2026

Zrozpaczony Samuel decyduje się na zniszczenie biżuterii, której markiza de Urrutia odmówiła zakupu. Tymczasem Trini i Lolita zmagają się z dotkliwym bólem brzucha. W rozmowie z Susaną, Rosina ujawnia bolesną tajemnicę z przeszłości – zanim została żoną Maximiliano, Maria była jego kochanką i pracowała jako służąca w domu jego rodziców, traktując Rosinę z góry. Lucia dowiaduje się prawdy o swoim pochodzeniu – jest córką markiza de Valmez. Mimo wyraźnego sprzeciwu wuja Joaquina, obdarowuje Samuela znaczną kwotą, co pozwala mu spłacić pierwszą ratę zaciągniętego w banku długu. W międzyczasie Maria próbuje podjudzać Casildę przeciwko Rosinie, namawiając ją, by ta nie pozwalała sobą manipulować, co spotyka się z ostrą reprymendą ze strony Fabiany.

"Akacjowa 38" - odcinek 969. Piątek 2.10.2026

Susana rozpoczyna realizację planu, mającego na celu pozbycie się Marii. W tym celu inscenizuje kradzież, a Cesareo podrzuca zwitek pieniędzy do kieszeni służącej. W konsekwencji, Rosina domaga się od Higinia natychmiastowego zwolnienia Marii. Lucia decyduje się wyznać Samuelowi prawdę o swoich rodzicach – markizie i markizie de Valmez. Z kolei Higinio przyznaje przed Marią, że poniósł stratę w wysokości 50 peset, grając w karty.

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