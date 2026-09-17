Zdrada, odcinek 3: Julia odkryje prawdę o Pawle! Dotrze do niej, z czym musi się zmierzyć kochanek - ZDJĘCIA

"Zdrada" odcinek 3 - czwartek 17 września o godz. 21:40 w telewizji Polsat

Czy w 3 odcinku serialu "Zdrada" prokurator Patryk Wysocki rozwiąże zagadkę śmierci Ludwika Karolczaka (Wojciech Machnicki) i zakończy śledztwo? Paweł, prawnik Czarcińskich, zrobi wszystko, by pomóc swojemu klientowi. Jedno zeznanie może pogrążyć Bartka Czarcińskiego (Dobromir Dymecki), szwagra Pawła, brata jego żony Elizy (Marieta Żukowska).

Pogrzeb Ludwika w 3 odcinku serialu "Zdrada". To Bartek go zabił?

Podczas pogrzebu Ludwika w 3 odcinku serialu "Zdrada" zjawi się także Patryk, który doskonale będzie wiedział, że alibi Bartka można podważyć. Wystarczy, że Beata Karolczak (Grażyna Szapołowska), wdowa po Karolczaku, oficjalnie potwierdzi, że widziała Bartka w miejscu tragicznego zdarzenia. Wówczas hipoteza, że Hubert Czarciński (Piotr Polk) mógł nasłać na skonfliktowanego z nim Ludwika własnego syna, nabierze realnych kształtów.

Czy Patryk dowie się o romansie Julii i Pawła w 3 odcinku serialu "Zdrada"?

Paweł w 3 odcinku serialu "Zdrada" spróbuje uświadomić teściowi powagę sytuacji. Problem w tym, że Bartek wciąż będzie milczał, nie chcąc wyjawić, co naprawdę wydarzyło się nad rzeką w wieczór śmierci Ludwika. W tym samym czasie Julia odkryje kolejne szczegóły dotyczące kochanka, z którym połączył ją zakazany romans... Dla niej kryminalna zagadka prowadzona przez Patryka będzie miała drugie dno. Teraz jeszcze bardziej będzie się bała, że mąż odkryje jej romans z prawnikiem Czarcińskiego.

Jedno jest pewne, Patryk zrobi wszystko, by doprowadzić sprawę Czarcińskich do końca! Nie mając pojęcia, że Julia zdradza go z Pawłem!

Nie przegap: Zdrada. Obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym serialu Polsatu? Małaszyński i Karczmarczyk uwikłani w zakazany romans - ZWIASTUN

Mroczne sekrety dzieci Pawła i Elizy w 3 odcinku serialu "Zdrada"

Życie rodzinne Pawła i Elizy w 3 odcinku "Zdrada" zacznie wymykać się spod kontroli. Ich córka Gosia (Karolina Matej) dowie się od przyjaciółki Jagody (Marika Klarman), jak bardzo skrzywdził ją Marek (Maciej Kucharski). Sekrety coraz mocniej wpłyną na kolejne pokolenie...

Zdrada ZWIASTUN. Zakazany romans z żoną prokuratora w nowym serialu Polsatu!