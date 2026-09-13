Felicita, odcinek 4: Przez tyle lat trzymał to w tajemnicy! Teraz sprawa nieruchomości nie da Zośce spokoju - ZDJĘCIA

Zośka i Marco będą coraz bliżej siebie w 4. odcinku „Felicity”

Zośka od rana będzie próbowała znaleźć sposób, by uniknąć kolacji u Giulii. Sama myśl o spotkaniu z kobietą, która była związana z Kamilem, będzie budziła w niej gniew, żal i niepokój. W jej wyobraźni ponownie pojawi się zmarły mąż, który będzie namawiał ją, by zrobiła to dla Oliwii i Nico.

Tymczasem relacja Zośki z Marco będzie stawała się coraz bardziej swobodna. Mężczyzna zdradzi, że właśnie zakończył swoje małżeństwo. Kiedy zaproponuje Zośce i Oliwii wspólny wyjazd do Alberobello, dziewczyna szybko zauważy, że między nim a matką pojawi się coś więcej niż zwykła sympatia.

Oliwia zachęci Zośkę do wyjazdu z Marco. Podczas zwiedzania kobieta bliżej pozna jego przeszłość oraz powody, dla których zdecydował się wrócić z Mediolanu do rodzinnego pensjonatu. Między nimi pojawi się coraz wyraźniejsze zainteresowanie.

W 4. odcinku „Felicity” rozmowa Zośki i Oliwii będzie pełna emocji

Podczas lunchu Zośka i Oliwia będą rozmawiały o dorastaniu, miłości oraz przyszłości. Dziewczyna przyzna, że nie jest już dzieckiem i będzie chciała od życia czegoś więcej. Dla Zośki rozmowa z córką stanie się okazją do powrotu wspomnieniami do czasów, gdy jej życie z Kamilem wydawało się szczęśliwe i bezpieczne. Kobieta będzie musiała na nowo zmierzyć się z bolesną przeszłością.

W 3. odcinku „Felicita” Zośka rozmawiała z Kamilem o niespełnionym marzeniu o drugim dziecku. Teraz wspomnienia ponownie do niej wrócą. Będą szczególnie mocne, ponieważ relacja Oliwii z Nico coraz bardziej będzie przypominała jej o rodzinie, której kiedyś pragnęła. Ostatecznie Oliwia poprosi matkę, by mimo wszystko poszła z nią na kolację do Giulii. Zośka zgodzi się, choć będzie wiedziała, że spotkanie może być dla niej trudne.

W 4. odcinku serialu „Felicita” Oliwię zaboli pamiątka po Kamilu

Kiedy Zośka i Oliwia pojawią się przed domem Giulii, uwagę kobiety zwrócą Teste di Moro. Będą identyczne z tymi, które Kamil kupił kiedyś do ich wspólnego domu. Widok ozdób przywoła bolesne wspomnienia. Jeszcze mocniej Oliwię poruszy spotkanie z Nico. Chłopiec pokaże jej domek na drzewie, który zbudował dla niego tata. Dziewczynę zaboli świadomość, że Nico dostał od Kamila coś, o czym ona sama marzyła jako dziecko. Zośka spróbuje zachować spokój i porozmawiać z Giulią. Początek wieczoru przebiegnie spokojnie, ale napięcie szybko powróci.

Giulia ujawni ważną tajemnicę w 4. odcinku „Felicity”

Zośka nie będzie potrafiła zaakceptować tego, że Giulia będzie mówiła o Kamilu jak o człowieku, który należał również do jej życia. Dla Włoszki wspólna przeszłość z mężczyzną będzie czymś oczywistym, podczas gdy Zośka wciąż będzie próbowała pogodzić się z jego zdradą. Kiedy Giulia zacznie tłumaczyć swoją sytuację, emocje Zośki sięgną zenitu - wybuchnie i będzie chciała natychmiast wyjść z domu. Wtedy Giulia ujawni informację, która całkowicie ją zaskoczy. Powie, że połowa jej domu należała do Kamila. Dla Zośki będzie to kolejny dowód na to, jak wiele przed nią ukrywał.

„Felicita” – data i godzina emisji 4. odcinka

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 4. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godz. 20:30. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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