Felicita, odcinek 7: Elżbieta wpadnie w panikę po odkryciu Karola. Co znalazł w rzeczach Kamila? - ZDJĘCIA

Zośka powie rodzicom Kamila o Nico w 7. odcinku „Felicita”

Zośka zdecyduje się powiedzieć rodzicom Kamila o istnieniu Nico. Informacja o tym, że ich zmarły syn miał we Włoszech nie tylko drugą żonę, ale także małego syna, wywoła ogromny wstrząs. To jednoznacznie oznacza, że oni mają wnuka, którego nigdy nie mieli okazji poznać i z pewności nigdy nie dowiedzieliby się o jego istnieniu gdyby nie śmierć Kamila. Dla Karola i Elżbiety będzie to następny bolesny dowód na to, jak syn wiele przed nimi ukrywał.

Karol przeszuka rzeczy Kamila i w 7. odcinku serialu „Felicita” dokona ważnego odkrycia! Znajdzie przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Kobieta wpadnie w panikę. Czy ma coś wspólnego z domem we Włoszech, którego Kamil jest współwłaścicielem? A może to zupełnie inna sprawa, która będzie miała decydujący wpływ na dalsze losy bohaterów? Rozwiązanie zagadki nastąpi w 8. odcinku "Felicity".

Oliwia będzie tęsknić za Davide w 7. odcinku „Felicity”

W nowym odcinku nie zabraknie również emocji związanych z Oliwią i Davide. Dziewczyna będzie tęsknić za Włochem, z którym połączyła ją coraz bliższa relacja. W 5. odcinku „Felicita” para po raz pierwszy się pocałowała i obiecała sobie, że pozostanie w kontakcie.

Oliwia będzie musiała jednocześnie mierzyć się z kolejnymi rodzinnymi rewelacjami. Po wydarzeniach z 6. odcinka, kiedy została zatrzymana po proteście ekologicznym, uwagę ponownie skupi na sprawach związanych z przeszłością ojca.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 7

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 7. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

8

Sonda Podoba ci się polsko-włoski serial "Felicita"? Tak, bardzo! Może być Nie podoba mi się