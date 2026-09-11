M jak miłość. Zmiany w obsadzie w tym sezonie! Oni odejdą z serialu już we wrześniu - ZDJĘCIA

Trójka aktorów odchodzi z "M jak miłość"! To ostatnie sezon dla Turnau, Krawczyka i Grzesiewicz

Seria pożegnań z "M jak miłość" tej jesieni nadciąga wielkimi krokami! Dla aktorek, które z serialem związane są od kilku lat odejście nie będzie łatwe. Hanna Turnau gra postać Sylwii Kosteckiej od czterech lat. Z kolei Melania Grzesiewicz wciela się w Anitę Laskowską od stycznia 2020 roku. Mikołaj Krawczyk występuje w "M jak miłość" od marca tego roku, więc na planie spędził niespełna pół roku.

Mikołaj Krawczyk uśmiercony w "M jak miłość". Sowiński zginie!

Najkrócej z obsadą "M jak miłość" jest związany Mikołaj Krawczyk i to on jako Aleksander Sowiński, dyrektor kliniki i wróg Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel) nie będzie miał żadnych szans na powrót. Powód? Sowiński zginie w 1942 odcinku "M jak miłość" z rąk Mariusza Sanockiego (Mateusz Mosiewicz), męża Kasi (Paulina Lasota), którą chciał wykorzystać do zemsty na Olku. Po raz ostatni Krawczyk pojawi się w "M jak miłość" w odcinku emitowanym 22 września 2026 roku.

Hanna Turnau żegna "M jak miłość", ale Sylwia nie umrze!

Nieco wcześniej, bo już 14 września, ostatni odcinek "M jak miłość" z udziałem Hanny Turnau. Co prawda Sylwia nie zginie, nie będzie śmierci ukochanej Adama Wernera (Jacek Kopczyński) na ekranie, ale jej odejście będzie bardzo niespodziewane. Nie będzie się nawet zanosiło na to, że Sylwia zostawi Wernera i zacznie nowy etap życia! Dostanie jednak świetną propozycję pracy w Berlinie i wyjdzie!

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Hanna Turnau w wywiadzie dla portalu telemagazyn.pl przerwała milczenia na temat odejścia Sylwii z "M jak miłość". Ujawniła, że to nie była jej decyzja i potwierdziła plotki, które krążyły już od czerwca. Zapowiedziała, że więcej ujawni po emisji odcinka, w którym Sylwia pożegna się na zawsze z Adamem i resztą bohaterów.

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Melania Grzesiewicz odchodzi z "M jak miłość", ale Anita wróci

Ostatnia z obsady "M jak miłość" odejdzie Melania Grzesiewicz, która w programie "Pytanie na śniadanie" we wtorek, 8 września, zapowiedziała, że to będzie ostatni sezon z Anitą i przed jej bohaterką piękna historia. Scenarzyści napisali cudowne zakończenie wątku Anity, ale to były bardzo wymagające sceny dla Grzesiewicz, które widzowie zobaczą dopiero za kilka miesięcy. 35-letnia aktorka uspokoiła fanów "M jak miłość", że nie odchodzi na zawsze. Wróci, bo produkcja dała jej zielone światło.

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