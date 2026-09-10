Felicita – o czym jest nowy serial TVP1? Zośka odkryje szokującą prawdę o zmarłym mężu [ZDJĘCIA]

Spis treści
- Dramatyczne odkrycie i wyjazd do Włoch. Nowy serial TVP Felicità wciąga od pierwszego odcinka
- Podwójne życie pod słońcem Apulii. Polsko-włoska produkcja TVP porusza trudne tematy
- Tajemniczy spadek i rodzące się uczucia. Czym zaskoczy widzów serial TVP Felicità?
- Gwiazdorska obsada i twórcy. Kto stoi za nowym hitem TVP1?
- Kiedy premiera "Felicità" w TVP1 i na TVP VOD?
Dramatyczne odkrycie i wyjazd do Włoch. Nowy serial TVP Felicità wciąga od pierwszego odcinka
Nowy serial TVP Felicità wrzuca widzów w sam środek emocjonalnego cyklonu, gdy psycholożka Zośka oraz jej nastoletnia córka Oliwia trafiają na ślad listu pozostawionego przez zmarłego tragicznie męża i ojca, Kamila. Wyjazd do zalanego słońcem, włoskiego miasteczka Polignano a Mare błyskawicznie przestaje przypominać wakacje, zamieniając się w trudne śledztwo. Pozornie krystaliczny wizerunek Kamila zaczyna się sypać, gdy rodzina odkrywa tajemnice, które zmarły starał się zabrać ze sobą do grobu. Po latach wychodzi koszmarna prawda, a rodzina uświadamia sobie w jak wielkim kłamstwie żyła przez lata.
Podwójne życie pod słońcem Apulii. Polsko-włoska produkcja TVP porusza trudne tematy
Ta wyjątkowa polsko-włoska produkcja TVP bezkompromisowo prowadzi wątek zderzenia dwóch zupełnie odmiennych światów. W słonecznej Apulii Zośka staje oko w oko z drugą partnerką męża, Giulią, oraz jej kilkuletnim synem. Dla bohaterki to potężny, emocjonalny wstrząs – latami bezskutecznie walczyła z Kamilem o drugie dziecko, przepłacając to głębokim kryzysem psychicznym. Widok małego chłopca, który bawi się w domku na drzewie zbudowanym przez tego samego mężczyznę, otwiera niezagojone rany i zmusza ją do konfrontacji ze zmarłym partnerem. Kamil zresztą wciąż ciąży nad życiem bohaterki, pojawiając się w jej wyobraźni na włoskich uliczkach niczym bolesny duch, z którym musi stoczyć ostateczną walkę o własną niezależność.
Tajemniczy spadek i rodzące się uczucia. Czym zaskoczy widzów serial TVP Felicità?
Dramatyzm historii potęguje walka o majątek, gdy bohaterom przychodzi zmierzyć się z kwestią spadku. Serial TVP Felicità stawia bohaterki przed widmem sądowej batalii, kiedy wychodzi na jaw, że połowa włoskiego domu należała do zmarłego Polaka. Informacja o spadku błyskawicznie wywołuje obyczajowy skandal w urokliwym włoskim miasteczku, a wieść o tajemnicach Kamila roznosi się wśród sąsiadów z prędkością światła. Warszawska psycholożka, wspierana przez niezawodne przyjaciółki i przebojową prawniczkę Ewkę, przeszukuje firmowe dokumenty w Polsce, zderzając się z murem milczenia ze strony byłych wspólników męża.
Gwiazdorska obsada i twórcy. Kto stoi za nowym hitem TVP1?
Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, natomiast scenariusz oparto na motywach powieści Katarzyny Kalicińskiej, Radosława Figury, Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. W obsadzie znaleźli się cenieni polscy i włoscy aktorzy:
- Laura Breszka jako Zośka – psycholożka próbująca odzyskać kontrolę nad życiem po stracie męża.
- Dawid Ogrodnik jako Kamil – zmarły partner Zośki, ukazujący się w jej wizjach i wspomnieniach.
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia – dorastająca córka, szukająca własnej tożsamości.
W produkcji występują również: Oriana Celentano, Radosław Krzyżowski, Anna Dereszowska, Monika Mariotti, Carlo D'Alessandro, Alessandro Parrello, Francesco Petit oraz Dominika Bednarczyk.
Kiedy premiera "Felicità" w TVP1 i na TVP VOD?
Pierwszy epizod zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku o godz. 20:30 na kanale TVP1. Krótkie, dynamiczne, 24-minutowe odcinki będą prezentowane w stałym pasmie wieczornym. Produkcja trafi również na platformę TVP VOD, gdzie fani będą mogli śledzić losy bohaterów online.