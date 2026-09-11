M jak miłość, odcinek 1939: Magda namówi Pawła, by dał Agnes szansę? Nie będzie chciał, by była matką jego syna - WIDEO

Paweł poszuka wsparcia u Magdy w 1939 odcinku "M jak miłość"

W 1939 odcinku „M jak miłość” Paweł będzie miał problemy ze znalezieniem odpowiedniej niani dla Antosia. Kolejne kandydatki nie spełnią jego oczekiwań, a podczas jednego ze spotkań dodatkowe zamieszanie wywoła Agnes. Kobieta zareaguje na słowa kandydatki na nianię, która zaleci Pawłowi syrop na kaszel i wtedy właśnie Agnes zwróci uwagę, że nie powinno się go podawać maluchowi poniżej 3. roku życia.

Jej uwaga wywoła konsternację i lekką irytację Pawła. Zduński będzie jednak doskonale pamiętał, jak Agnes zajmowała się jego synem, kiedy po śmierci Franki wyjechał i odsunął się od rodziny. Widzi przecież, że między kobietą a Antosiem nawiązała się prawdziwa więź. To właśnie dlatego sytuacja będzie dla niego tak trudna. Mało tego, Zduński nie przejdzie obojętnie wobec pierwszych słów chłopca, który powie "mamo" i to w kierunku cioci...

Poważna rozmowa Magdy z Pawłem w 1939 odcinku "M jak miłość"

Po nieudanych castingach Paweł spotka się z Magdą nad rzeką. To właśnie jej postanowi powiedzieć, co tak naprawdę go niepokoi. Zduński będzie przyznawał, że Agnes ma dobre serce, jest zawsze gotowa pomóc i bardzo przywiązała się do Antosia. Jednocześnie nie będzie chciał, aby chłopiec zaczął traktować ją jak swoją mamę.

- Co się dzieje? - zapyta wprost Budzyńska.

- A pomyślisz, że przesadzam... - uzna Paweł, ale powie przyjaciółce o słowie "mamo".

- Paweł, on się uczy mówić, to był przypadek. Antoś mógł powiedzieć „mamo” do kogokolwiek, kandydatki na nianię.

- Agnes ma dobre serce, naprawdę jest na każde zawołanie i zajmowała się nim, kiedy mnie nie było, widzę, jak się do niego przywiązała, że go kocha, ale nigdy nie będzie jego mamą.

- Ale oczywiście, że nie, Franka jest jego mamą i ona o tym wie. I naprawdę cała reszta zależy od tego, jak ty to wszystko ustawisz, to ty decydujesz, nikt inny. Paweł, posłuchaj mnie... Antoś ma najlepszego ojca na świecie. Ma rodzinę, tutaj w Warszawie, w Bukowinie, ma rodzinę, przyjaciół, wszyscy jesteśmy po jego stronie. Jeżeli Agnes jest miła, to jest bystry chłopak, nic dziwnego, że do niej lgnie, ale to Franka jest jego mamą, on tego nigdy nie zapomni, a jeżeli Agnes ma złote serce, cóż... możemy ją tylko wyściskać.

Magda w 1939 odcinku „M jak miłość” będzie więc próbowała uspokoić Pawła i uświadomić mu, że obecność Agnes w życiu Antosia nie oznacza zastąpienia Franki.

Magda uspokoi Pawła w 1939 odcinku "M jak miłość" i otworzy mu oczy, jaka wspaniała jest Agnes

Rozmowa z Magdą może okazać się przełomowa. To właśnie ona spróbuje przekonać Pawła, by przestał traktować Agnes jak zagrożenie dla pamięci o France. Czy posłucha przyjaciółki i rzeczywiście da Niemce szansę? A może między Pawłem i Agnes zacznie się rodzić coś więcej niż tylko relacja niani i ojca dziecka? To wyjdzie na jaw już wkrótce.