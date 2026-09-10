Zdrada, odcinek 2: Potajemna schadzka Julii i Pawła! Śledztwo Patryka po śmierci wuja Elizy wszystko zmieni? - ZDJĘCIA

Romans Julii i Pawła będzie miał fatalne skutki w 2 odcinku serialu "Zdrada"?

Sekretny romans Julii i Pawła w 2 odcinku serialu "Zdrada" będzie trwał nadal. Przed swoimi małżonkami kochankowie stworzą jednak pozory normalności. Po nocy spędzonej z Julią, Paweł nie zdoła zapomnieć o pięknej fotografce.

- Nie mogę przestać myśleć o tobie – wyzna jej przez telefon i chwilę później para umawia się na kolejne sekretne spotkanie. Julia zda sobie sprawę, jak bardzo ryzykuje. Jej mąż prowadzi śledztwo przeciwko człowiekowi, dla którego pracuje Paweł. Mimo to okłamie Patryka, że musi wyjść, bo ma pilne zlecenie. Wysocki zacznie dopytywać żonę, co to za zlecenie, lecz Julia zachowa zimną krew.

Podczas kolejnego potajemnego spotkania z Pawłem zauroczona nim Julia wyzna, że jej mąż to prokurator.

Właśnie Patryk w 2 odcinku "Zdrada" obejmuje nadzór nad śledztwem w sprawie śmierci Ludwika Karolczaka, szwagra Huberta, wuja Elizy. Wszystko wskazuje na to, że nie był to przypadkowy zgon, a sprawa może mieć związek z podejrzanymi interesami Huberta Czarcińskiego. Dla Wysockiego to szansa na przełom w jednym z ważniejszych śledztw w jego karierze, ale musi dotrzeć do zabójcy Karolczaka i jego zleceniodawcy. A oni zrobią wszystko, by ukryć prawdę.

Eliza wciąż nie odkryje zdrady Pawła w 2 odcinku serialu "Zdrada"!

Tymczasem w 2 odcinku serialu "Zdrada" oszukiwana i zdradzana Eliza będzie zbyt zajęta problemami swojej restauracji, która będzie bliska bankructwa, że nie zauważy, jak Paweł się od niej oddala. Nie będzie chciała prosić o pomoc ojca. Ona i jej mąż pochłonięci własnymi sprawami nie dostrzegą problemów swoich nastoletnich dzieci - Gosi (Karolina Matej) i Marka (Maciej Kucharski).

Kiedy Eliza nabierze przekonania, że za śmiercią wuja Ludwika może stać właśnie Hubert, pojedzie do ojca i zażąda wyjaśnień, czy to jego sprawka, czy kazał Bartkowi zabić Karolczaka!

Brat Elizy zabił ich wuja, Ludwika Karolczaka? Bartek wyzna prawdę w 2 odcinku "Zdrada"?

Brat Elizy, Bartek (Dobromir Dymecki) w 2 odcinku "Zdrada" przyzna się ojcu, że był nad Wisłą w wieczór śmierci wuja i rozmawiał z nim tuż przed tragedią. Hubert Czarciński wpadnie w panikę.

- Ten cholerny głupek wpakował nas w najgorsze gówno, jakie można sobie wyobrazić – powie Pawłowi (Paweł Małaszyński). Razem z Joachimem (Przemysław Bluszcz) zacznie układać plan, który ma uchronić Bartka przed podejrzeniami policji.

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Kiedy 2 odcinek serialu "Zdrada" w telewizji Polsat?

Odcinek 2 serialu "Zdrady" w telewizji Polsat w w czwartek, 10 września, o godz. 21:40.

Zdrada ZWIASTUN. Zakazany romans z żoną prokuratora w nowym serialu Polsatu!