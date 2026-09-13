Dziedzictwo, odcinek 1032: Ezgi i lekarz wpadną na gorącym uczynku! Aynur pozna ich sekret - ZDJĘCIA

Aynur z "Dziedzictwa" podejmuje pracę u Ayse i Ferita

W 1032. epizodzie tureckiej produkcji „Dziedzictwo” Aynur zaplanuje życiową rewolucję. Dziewczyna zostanie opiekunką pracującą dla Ayse i Ferita. To stanowisko zmusi ją do przeprowadzki do Eskiszehir. Powie Sinanowi, że to jej ostatni dzień obecności w pracy. Mężczyzna, zaskoczony sytuacją, nie zdoła powstrzymać jej przed wyjazdem. Zmiana otoczenia ma pomóc Aynur zapomnieć o trudnych przeżyciach i rozpocząć kolejny etap w życiu.

Aynur z odcinka 1032 odchodzi od Sinana

Decyzja o wyjeździe wynika bezpośrednio z relacji z Sinanem. Jak czytamy na łamach portalu Eska, w poprzednim, 1031. odcinku, prokurator niespodziewanie poprosił Ezgi o rękę. Wszystko przez sfałszowany dokument medyczny, który kobieta przedstawiła, twierdząc, że rzekomy wypadek pozbawił ją szansy na macierzyństwo. Sinan, obarczając się winą za ten stan, uwierzył w całą mistyfikację. Z tego powodu Aynur musi zaakceptować, że ukochany wybrał inną kobietę. W 1032. odsłonie serii dziewczyna nie zamierza już przebywać w jego towarzystwie. Po poinformowaniu go o swoim odejściu z pracy, zacznie pakować rzeczy przed wyjazdem.

Aynur dowiaduje się o intrydze Ezgi

Tuż przed swoim odejściem, Aynur znajdzie się w wyjątkowo niespodziewanym miejscu. Dziewczyna przypadkiem podsłucha rozmowę Ezgi z medykiem, który wystawił jej fałszywe zaświadczenie o bezpłodności.

Tym samym zyska dostęp do informacji, które mogą diametralnie zmienić sytuację Sinana i zniszczyć jego związek. Pozostaje pytanie, czy Aynur zaryzykuje wyjawienie prawdy, zachowa ją w tajemnicy, czy może zdecyduje się na interwencję policji?

Kiedy oglądać odcinek 1032 serialu "Dziedzictwo"?

Nowe odcinki telenoweli „Dziedzictwo” nadawane są codziennie na kanale TVP1 o godzinie 16:00. Emisja 1032. odcinka zaplanowana jest na piątek, 18 września 2026 roku. Każdy z epizodów, tuż po telewizyjnej premierze, trafia również na platformę TVP VOD, gdzie można go obejrzeć online.

Turecki serial "Dziedzictwo": o czym opowiada i kto w nim występuje

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to opowieść o miłości, dramacie i walce o najbliższych. Gdy rodzice małego Yusufa umierają, chłopiec zostaje powierzony opiece surowego Yamana. Zmianę w ich relacji przynosi pojawienie się ciotki dziecka, Seher. Początkowa niechęć powoli przeradza się w uczucie, które staje się dla Yusufa najważniejszym oparciem.

Kolejne sezony przynoszą dramatyczne zwroty akcji. Śmierć Yamana Kırımlı sprawia, że obowiązek opieki nad dzieckiem przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się, gdy grozi jej deportacja. Aby uniknąć rozstania z Yusufem, kobieta zawiera fikcyjne małżeństwo z Poyrazem. To wydarzenie staje się początkiem nowych napięć i uczuć. W głównych rolach możemy zobaczyć:

Halila İbrahima Ceyhana (Yaman Kırımlı)

Sılę Türkoğlu (Seher Kırımlı)

Nanukę Stambolishvili (Nana)

Nika Xhelilaja (Poyraz)

Berata Rüzgara Özkana (mały Yusuf)

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