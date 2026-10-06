M jak miłość, odcinek 1946: Natalka po ślubie z Adamem od razu okłamie męża. Idealnie odegra szczęśliwą żonę - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-06 15:01

Ślub Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg) w 1946 odcinku "M jak miłość" będzie początkiem długiego, szczęśliwego małżeństwa pary? Nie do końca, bo tuż po tym jak Natalia wyjdzie za mąż za Karskiego przed urzędem pojawi się Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który znów namiesza jej w głowie! Przez niego panna młoda zwątpi w to, że Adam da jej prawdziwe szczęście... Jakby tego było mało w 1946 odcinku "M jak miłość" na weselu Natalka okłamie męża, kiedy zada jej najważniejsze pytanie. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Czy Natalka pożałuje ślubu z Adamem w 1946 odcinku "M jak miłość"?

Natalka i Adam wezmą ślub w 1946 odcinku "M jak miłość", lecz jeszcze tego samego dnia świeżo upieczoną mężatkę dopadną wątpliwości, czy nie popełniła największego błędu w życiu! Czy miłość do Karskiego jest silniejsza niż zauroczenie Mikołajem Lipińskim? Wydaje się, że tak, ale mimo to dyrektor szkoły w Lipnicy nie przestanie się kręcić koło Natalii. Nie zważając na to, że teraz jest żoną Adama! 

- Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza? Czyli będziesz sobie zadawać takie pytanie do końca życia? - po tych pytaniach Lipińskiego w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalia wpadnie w panikę, ale nie da po sobie nic poznać, by Karski nic nie zauważył. 

Emocje związane ze ślubem i weselem sprawią, że w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalka przed Adamem bez trudu odegra rolę szczęśliwej mężatki. Ale prawda będzie zupełnie inna, bo nie przestanie myśleć o Mikołaju. Los sprawi, że już wkrótce będzie mu zawdzięczała życie swojej córki Hani (Wiktoria Basik). Jednak zanim to nastąpi Natalia postara się udawać przed Adamem, że to najpiękniejszy dzień w jej życiu. 

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Kłamstwo Natalki po ślubie z Adamem w 1946 odcinku "M jak miłość"! Zada jej najważniejsze pytanie

Podczas wesela w siedlisku w 1946 odcinku "M jak miłość" wybuchnie awantura Natalki z Hanią o pokaz fajerwerków, który 11-latka urządzi bez zgody matki razem z Frankiem (Jarosław Śmigielski). W ramach niespodzianki dla młodej pary. Adam stanie po stronie córki Natalii, a ona będzie musiała przyznać, że takiego prezentu od Hani się nie spodziewała. 

Kiedy wszyscy goście opuszczą już siedlisko, Natalka i Adam zostaną sami i wtedy w 1946 odcinku "M jak miłość", patrząc w gwiazdy, panna młoda zacznie kłamać jak z nut.

- Masz jakieś życzenie? - zapyta męża. 

- Mam tylko jedno... Powiedz, że jesteś choć w połowie tak szczęśliwa jak ja?

- Jestem, jestem totalnie... - zapewni go Natalia. 

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" ze ślubem Natalki i Adama w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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