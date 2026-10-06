M jak miłość, odcinek 1946: Natalka po ślubie z Adamem od razu okłamie męża. Idealnie odegra szczęśliwą żonę - ZDJĘCIA

Czy Natalka pożałuje ślubu z Adamem w 1946 odcinku "M jak miłość"?

Natalka i Adam wezmą ślub w 1946 odcinku "M jak miłość", lecz jeszcze tego samego dnia świeżo upieczoną mężatkę dopadną wątpliwości, czy nie popełniła największego błędu w życiu! Czy miłość do Karskiego jest silniejsza niż zauroczenie Mikołajem Lipińskim? Wydaje się, że tak, ale mimo to dyrektor szkoły w Lipnicy nie przestanie się kręcić koło Natalii. Nie zważając na to, że teraz jest żoną Adama!

- Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza? Czyli będziesz sobie zadawać takie pytanie do końca życia? - po tych pytaniach Lipińskiego w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalia wpadnie w panikę, ale nie da po sobie nic poznać, by Karski nic nie zauważył.

Emocje związane ze ślubem i weselem sprawią, że w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalka przed Adamem bez trudu odegra rolę szczęśliwej mężatki. Ale prawda będzie zupełnie inna, bo nie przestanie myśleć o Mikołaju. Los sprawi, że już wkrótce będzie mu zawdzięczała życie swojej córki Hani (Wiktoria Basik). Jednak zanim to nastąpi Natalia postara się udawać przed Adamem, że to najpiękniejszy dzień w jej życiu.

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Kłamstwo Natalki po ślubie z Adamem w 1946 odcinku "M jak miłość"! Zada jej najważniejsze pytanie

Podczas wesela w siedlisku w 1946 odcinku "M jak miłość" wybuchnie awantura Natalki z Hanią o pokaz fajerwerków, który 11-latka urządzi bez zgody matki razem z Frankiem (Jarosław Śmigielski). W ramach niespodzianki dla młodej pary. Adam stanie po stronie córki Natalii, a ona będzie musiała przyznać, że takiego prezentu od Hani się nie spodziewała.

Kiedy wszyscy goście opuszczą już siedlisko, Natalka i Adam zostaną sami i wtedy w 1946 odcinku "M jak miłość", patrząc w gwiazdy, panna młoda zacznie kłamać jak z nut.

- Masz jakieś życzenie? - zapyta męża.

- Mam tylko jedno... Powiedz, że jesteś choć w połowie tak szczęśliwa jak ja?

- Jestem, jestem totalnie... - zapewni go Natalia.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" ze ślubem Natalki i Adama w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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