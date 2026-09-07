Felicita, odcinek 3: W życiu Zośki pojawi się przystojny adwokat Marco. Przy nim zapomni o zdradzie męża? - ZDJĘCIA

Zośka wróci do bolesnych wspomnień w 3. odcinku "Felicita"

Po spotkaniu z Giulią w 3 odcinku "Felicita" Zośka nie będzie mogła zasnąć. Nocą opuści pensjonat Franceski (Monika Mariotti) i podczas spaceru spotka Kamila na moście. Rozmowa z nieżyjącym mężem stanie się dla niej okazją do powrotu do jednej z najbardziej bolesnych kwestii w ich małżeństwie.

Zośka przypomni sobie, jak bardzo chciała mieć drugie dziecko. Kolejne nieudane próby zajścia w ciążę oraz presja otoczenia mocno odbiły się na jej psychice. Teraz szczególnie mocno będzie odczuwać niesprawiedliwość sytuacji. Życie rodzinne, o którym sama marzyła, Kamil ostatecznie stworzył z inną kobietą.

Oliwia zachwyci się młodszym bratem w 3 odcinku "Felicita"

Oliwia znacznie łatwiej poradzi sobie z wiadomością o istnieniu drugiej rodziny Kamila. Dziewczyna przyjmie zaproszenie chłopca i Davide’a na plażę. Wspólnie spędzą dzień na łódce i nad morzem, a Nico szybko pokaże, jak bardzo cieszy się z poznania starszej siostry.

Ich relacja rozwinie się błyskawicznie. Chłopiec będzie chciał spędzać z Oliwią jak najwięcej czasu, a dziewczyna coraz swobodniej zacznie traktować jego obecność w swoim życiu. Między nią a Davide’em również pojawi się coraz większa bliskość. Chłopak zdradzi Oliwii, że jego matka nie żyje.

Marco da Zośce chwilę wytchnienia w 3. odcinku "Felicita"

Podczas gdy Oliwia będzie budowała więź z Nico, Zośka spróbuje choć na moment oderwać się od rodzinnych problemów. Kobieta wybierze się na spacer po Polignano i zacznie rozmawiać z Marco.

Między nimi pojawi się sympatia oraz lekki flirt. Marco pozwoli Zośce poczuć, że jej życie nie musi być już całkowicie podporządkowane tragedii związanej ze śmiercią Kamila. Kobieta będzie mogła na chwilę zapomnieć o problemach.

W 3. odcinku "Felicita" Zośka skorzysta z zaproszenia na kolację

Spokój Zośki nie potrwa długo. W 3. odcinku "Felicity" Oliwia otrzyma od Nico zaproszenie na kolację w jego domu. Giulia postanowi również zaprosić Zośkę. Dla kobiety będzie to wyjątkowo trudna sytuacja. Będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z kobietą, z którą Kamil związał się za jej plecami, a jednocześnie spotkać się przy jednym stole z jego małym synem. Kolacja z Giulią może okazać się dla niej znacznie trudniejsza, niż początkowo przypuszcza.

Kiedy 3 odcinek „Felicita” w TVP1?

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 3. zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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