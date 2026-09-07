Felicita. Obsada, ile liczy odcinków i gdzie był kręcony nowy polsko-włoski serial TVP? - ZWIASTUN

O czym jest serial "Felicita"? Ile liczy odcinków? Kiedy premiera w TVP?

Akcja serialu "Felicita" toczy się w słonecznej Apulii we Włoszech i skupia się na losach kobiet, które z dala od domu starają się odnaleźć sens życia, które potrafi wzruszyć, dostarcza emocji, ale też wystawia też na ciężką próbę. Bohaterki polsko-włoskiej produkcji wierzą jednak, że można odnaleźć nawet wtedy, gdy wydaje się, że już dawno się od nas odwróciło. To historia pełna namiętności, rodzinnych tajemnic i zachwycających widoków Apulii.

Główna bohaterka "Felicita" Zośka (Laura Breszka) wraz z 17-letnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) wyrusza do włoskiej Apulii, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą, trudną przeszłością, własnymi uprzedzeniami, a przede wszystkim uporządkować sprawy po śmierci Kamila (Dawid Ogrodnik) – ukochanego męża i ojca. To, co ma zamknąć bolesny rozdział ich życia, szybko zamieni się w konfrontację z prawdą, na którą żadna z nich nie będzie gotowa.

Zośka i jej córka Oliwia w odcinkach "Felicita" we Włoszech trafią do świata, w którym wszystko ma swój rytm, a zaufanie zdobywa się powoli. Spotkanie z codziennością Włochów – pełną spokoju, bliskości i szczerości, ale przy tym żywiołowej, głośnej, pełnej rytuałów – na zawsze odmieni spojrzenie Zośki i Oliwii na życie i relację matki z córką.

Niewinne zauroczenie Oliwii szybko przerodzi się w uczucie, które okaże się silniejsze, niż mogła przypuszczać. Zośka po raz pierwszy od śmierci męża, pozwoli sobie uwierzyć, że życie może ją jeszcze miło zaskoczyć. Francesca (Monica Mariotti), właścicielka rodzinnego pensjonatu, wprowadzi je w świat włoskiej bliskości i tradycji.

Premiera serialu "Felicita" w poniedziałek, 7 września 2026 r., w TVP1. Polsko-włoska produkcja liczy 26 odcinków, które będą emitowane w poniedziałki, wtorki i środy o 20:30.

Scenariusz powstał na podstawie powieści "Felicita" Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. Reżyserem serialu jest Makary Janowski.

Obsada serialu "Felicita" to polscy i włosy aktorzy

W rolach głównych w polskiej obsadzie "Felicita" występują Laura Breszka, Dawid Ogrodnik, Anna Dereszowska oraz Klementyna Karnkowska – młoda aktorka nominowana do nagrody Pulsar w kategorii „Inspirujący debiut na ekranie”, ale obok nich pojawią się też włoscy aktorzy.

Jedną z drugoplanowych ról w serialu "Felicita" gra Monika Mariotti, polska aktorka włoskiego pochodzenia. Po dwudziestu latach pracy w Polsce, po raz pierwszy wciela się w postać charyzmatycznej Włoszki. Poza tym widzowie w obsadzie "Felicita" wystąpią: Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk

W włoskiej obsadzie "Felicita" pojawią się m.in.: Oriana Celentano, Alessandro Parrello, Eugenio Ricciardi, Francesco Petit, Jan Arlotti, Stefania Ciccarelli oraz Alessandro Bressanello – doświadczeni aktorzy znani z międzynarodowych produkcji i włoskich seriali telewizyjnych i spektakli.

Gdzie kręcono serial "Felicita"?

Zdjęcia do serialu "Felicita" ruszyły w listopadzie ubiegłego roku w Polsce, jednak wiosną ekipa przeniosła się do Apulii – jednego z najbardziej malowniczych regionów Włoch, położonego w „pięcie i obcasie” włoskiego buta.

Akcja rozgrywa się m.in. w okolicach Polignano a Mare, gdzie białe miasteczka wyrastają z wapiennych klifów, a Adriatyk mieni się odcieniami turkusu. Widzowie będą śledzić historię bohaterów serialu "Felicita" w scenerii urokliwych uliczek, dzikich zatok, gajów oliwnych i winnic, ale też w atmosferze włoskiej codzienności.

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