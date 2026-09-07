Felicita, odcinek 1: List od zmarłego Kamila wywróci życie Zośki i i jej córki do góry nogami. Odkryją bolesną prawdę i wyjadą do Włoch - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-07 10:29

W odcinku 1 serialu „Felicita” Zośka (Laura Breszka) i jej 17-letnia córka Oliwia (Klementyna Karnkowska) opuszczą Warszawę i wyruszą do włoskiej Apulii. Wszystko za sprawą listu pozostawionego przez zmarłego męża i ojca, Kamila (Dawid Ogrodnik), który skłoni je do rozpoczęcia poszukiwań tajemniczej Giulii (Oriana Celentano). Podróż do Polignano a Mare przyniesie pierwsze zaskoczenie – gdy Zośka i Oliwia spotkają Włoszkę na plaży, ta od razu będzie wiedziała, kim są. Sprawdź, co wydarzy się w 1 odcinku "Felicita"!

W 1. odcinku „Felicita” jeden list zmieni życie Zośki i Oliwii

Na początku 1. odcinka „Felicita” Zośka i Oliwia będą prowadziły pozornie spokojne i poukładane życie w Warszawie. Sytuacja zmieni się za sprawą listu, który ojciec dziewczyny pozostawił specjalnie dla niej.

Tajemnicza wiadomość skłoni matkę i córkę do wyjazdu do Włoch. Zośka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z trudną przeszłością, ale również z pytaniami, których przez długi czas mogła unikać. Dla Oliwii podróż okaże się natomiast początkiem odkrywania prawdy o własnej rodzinie.

Zośka i Oliwia rozpoczną poszukiwania w 1. odcinku „Felicita”

Po dotarciu do Polignano a Mare bohaterki zatrzymają się w pensjonacie. Nie przyjadą jednak do Apulii wyłącznie po to, by odpocząć i podziwiać włoskie krajobrazy. Ich najważniejszym celem będzie odnalezienie Giulii.

Zośka i Oliwia będą próbowały dowiedzieć się, kim jest tajemnicza Włoszka i dlaczego ojciec dziewczyny zostawił jej list. Poszukiwania szybko doprowadzą je do osoby, której obecność może całkowicie zmienić ich spojrzenie na wydarzenia z przeszłości.

W 1. odcinku „Felicita” Giulia od razu rozpozna Zośkę i Oliwię

Przełom nastąpi, gdy Zośka i Oliwia spotkają Giulię na plaży. Kobieta nie będzie potrzebowała długich wyjaśnień. Od razu zorientuje się, kim są przybyłe z Polski kobiety. To spotkanie będzie jednym z najważniejszych momentów 1. odcinka „Felicita”. Zośka i Oliwia dopiero rozpoczną poszukiwania, a Giulia najwyraźniej będzie wiedziała o nich znacznie więcej, niż można się spodziewać.

Południowowłoska codzienność okaże się pełna spokoju, bliskości i szczerości. W 1. odcinku „Felicita” pierwsze doświadczenia w Polignano a Mare zaczną wpływać na relację Zośki i Oliwii. Podróż, która początkowo będzie związana przede wszystkim z tajemnicą z przeszłości, może stać się dla nich także początkiem ważnej zmiany.

„Felicita” - data i godzina emisji odcinka 1

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 1. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godzinie 20:30. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z siedemnastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m. in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Francesco Petit jako Davide
  • Anna Dereszowska jako Ewka
Bohaterowie serialu Felicita siedzą przy stole w kuchni. O losach Zośki i Oliwii przeczytasz na SE Superseriale.
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