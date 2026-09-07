Felicita. Zośka po śmierci męża wyjedzie do Włoch i pozna jego kochankę Giulię. Tak się zacznie nowy serial w TVP1 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 1 odcinku serialu "Felicita"? Śmierć męża Zośki i wyjazd do Włoch!

Początek serialu "Felicita" nie odsłoni całej prawdy o zmarłym mężu Zośki (Laura Breszka), ale wyjazd do Włoch sprawi, że pogrążona w żałobie kobieta inaczej spojrzy na swoje małżeństwo i życie z Kamilem, który w jej oczach był ukochanym, wręcz idealnym mężem i ojcem. Razem z 17-letnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) ruszy do Apulii, aby uporządkować sprawy po śmierci Kamila, który w ostatnim liście do Oliwii wspomniał o pewnej Włoszce z miasteczka Polignano a Mare o imieniu Giulia.

W 1 odcinku serialu "Felicita" Zośka i Oliwia trafią do małego pensjonatu o nazwie "Felicita", gdzie spotkają ludzi, którzy zmienią ich spojrzenie na miłość, rodzinę i siebie nawzajem. Ale najgorsze nastąpi, kiedy Zośka i jej córka znajdą w końcu tajemniczą Giulię. Spotkają Włoszkę na plaży, a Giulia od razu będzie wiedziała, kim są, że to żona i córka jej kochanka Kamila.

W kolejnych odcinkach "Felicita" niewinne zauroczenie Oliwii i Davide szybko przerodzi się w uczucie, które okaże się silniejsze, niż mogła przypuszczać. Zośka po raz pierwszy od śmierci męża, pozwala sobie uwierzyć, że życie może ją jeszcze miło zaskoczyć, kiedy pozna przystojnego Marco (Alessandro Parrello), Kego siostra, Francesca (Monica Mariotti), właścicielka rodzinnego pensjonatu, wprowadzi Zośkę i jej córkę w świat włoskiej bliskości i tradycji, ale nie pozwoli im zbyt łatwo stać się jego częścią.

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"Felicita" obsada, bohaterowie, polscy i włoscy aktorzy

Zośka - Laura Breszka

Kamil - Dawid Ogrodnik

Oliwia - Klementyna Karnkowska

Giulia - Oriana Celentano

Marco - Alessandro Parrello

Francesca - Monica Mariotti

Davide - Francesco Petit

Enzo - Jan Arlotti.

W pozostałych rolach w obsadzie serialu "Felicita" występują: Anna Dereszowska, Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk.

We włoskiej części obsady "Felicita" znaleźli się również: Eugenio Ricciardi, Stefania Ciccarelli oraz Alessandro Bressanello.

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"Felicita" odcinek 1 streszczenie - poniedziałek, 7.09.2026, o godz. 20.30 w TVP1

Zośka (Laura Breszka) wraz z 17-letnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) wyrusza do włoskiej Apulii, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą, trudną przeszłością i własnymi uprzedzeniami. Kobiety trafiają do świata, w którym wszystko ma swój rytm, a zaufanie zdobywa się powoli. Spotkanie z południowowłoską codziennością - pełną spokoju, bliskości i szczerości - na zawsze odmieni ich spojrzenie na życie i relację matki z córką. Zośka i Oliwia wiodą pozornie poukładane życie w Warszawie. Wszystko zmienia list, który ojciec zostawił dla Oliwii. Matka i córka lecą do Polignano a Mare. Zatrzymują się w pensjonacie i rozpoczynają poszukiwania tajemniczej Giulii. Gdy wreszcie spotykają Włoszkę na plaży, kobieta od razu wie, kim są.

"Felicita" odcinek 2 streszczenie - wtorek, 8.09.2026, o godz. 20.30 w TVP1

Pierwsze spotkanie Zośki i Giulii jest chłodne i pełne napięcia. Zośka przedstawia Kamila jako swojego męża, a Oliwia wyjaśnia, że to ona po przeczytaniu listu ojca odnalazła Giulię w internecie. Giulia zgadza się na rozmowę, ale dopiero wieczorem. Dla Zośki sytuacja okazuje się znacznie trudniejsza, niż przypuszczała. Obecność Giulii uruchamia gniew, zazdrość i żal do zmarłego męża.

Tymczasem w pensjonacie "Felicita" bliżej poznajemy jego gospodarzy Francescę oraz jej braci, Marco i Enzo. Wieczorem Zośka prosi Oliwię, aby pozwoliła jej spotkać się z Giulią sam na sam. Oliwia niechętnie się zgadza, ale domaga się jednej rzeczy: matka nie może zepsuć jej szansy na poznanie brata. Podczas gdy Zośka spotyka się z Giulią, Oliwia przypadkiem ratuje przed wypadkiem kilkuletniego chłopca pędzącego hulajnogą. Z pomocą przychodzi Davide.

Rozmowa Zośki i Giulii przypomina ostrożny pojedynek. Giulia zapewnia, że kiedy spotkała Kamila, nie wiedziała o jego żonie i córce. Dodaje jednak, że gdy poznała prawdę, było już za późno. Zanim zdąży powiedzieć więcej, pojawiają się Oliwia, Davide i Nico. Nico, który jeszcze nie wie, kim jest Oliwia, tak polubił dziewczynę, że chce się z nią ponownie spotkać.

Na pożegnanie Nico i Oliwia wykonują dokładnie ten sam gest, którym Kamil żegnał się kiedyś z córką: I'm watching you. Dla wszystkich staje się jasne, że rodzeństwo właśnie się odnalazło.

"Felicita" odcinek 3 streszczenie - środa, 9.09.2026, o godz. 20.30 w TVP1

Po spotkaniu z Giulią Zośka nie może zasnąć. Wychodzi nocą z pensjonatu i spotyka Kamila na moście. W rozmowie z nieżyjącym mężem po raz pierwszy tak otwarcie wraca do jednej z największych ran ich małżeństwa niespełnionego pragnienia posiadania drugiego dziecka. Wspomnienia pokazują, jak mocno presja otoczenia i kolejne nieudane próby zajścia w ciążę wpływały na Zośkę. Teraz boli ją świadomość, że życie, którego sama tak bardzo chciała, Kamil stworzył z inną kobietą.

Oliwia tymczasem bez trudu oswaja się z obecnością brata. Choć sama wiadomość nadal wydaje jej się nierzeczywista, chętnie przyjmuje zaproszenie Nico i Davide na plażę. Spędzają razem dzień na łódce i nad morzem. Nico jest zachwycony nową siostrą, a między Oliwią i Davide rodzi się coraz większa bliskość. Chłopak zdradza jej, że jego matka nie żyje, ale wyraźnie unika rozmowy o swojej rodzinie i przeszłości.

Zośka próbuje uporządkować nie tylko pokój, lecz także własne życie, ale rozmowa z matką uświadamia jej, że nie ma prostego planu na to, co dalej. Jagoda i Ewka martwią się o Zośkę szczególnie mocno, ponieważ pamiętają, jak bardzo cierpiała psychicznie po śmierci Kamila. Są gotowe natychmiast ruszyć jej na pomoc.

W Polignano Zośka próbuje choć na chwilę oderwać się od rodzinnego dramatu. Spaceruje po mieście, poznaje miejscowych i coraz swobodniej rozmawia z Marco. Między nimi pojawia się wyraźna sympatia i lekki flirt, który daje Zośce chwilę normalności. Kamil jednak nadal pojawia się w jej wyobraźni, przypominając, że od przeszłości nie można tak łatwo uciec.

Tymczasem relacja Oliwii z Nico rozwija się błyskawicznie. Chłopiec chce spędzać z nią jak najwięcej czasu i zaprasza ją na kolację do swojego domu. Giulia rozszerza zaproszenie również na Zośkę. Wiadomość o zaproszeniu dociera do Zośki w chwili, gdy siedzi w pensjonacie, ciesząc się spokojnym popołudniem i zainteresowaniem Marco. Nagle okazuje się, że następny etap rodzinnej konfrontacji jest nieunikniony. Zośka ma usiąść przy stole z kobietą, która była kochanką jej męża i z jego synem.

"Felicita" odcinek 4 streszczenie - poniedziałek, 14.09.2026, o godz. 20.30 w TVP1

Zośka od rana próbuje uniknąć pójścia na kolację do Giulii. Kamil, który znów pojawia się w jej wyobraźni, namawia ją jednak, by zrobiła to dla Oliwii i Nico. Zośka coraz mocniej odczuwa, że po śmierci męża wciąż musi mierzyć się z konsekwencjami jego decyzji. Tymczasem między Zośką i Marco robi się coraz swobodniej. Okazuje się, że Marco właśnie zakończył swoje małżeństwo. Gdy proponuje Zośce i Oliwii wspólny wyjazd do Alberobello, Oliwia zauważa rodzący się flirt i namawia matkę na wycieczkę.

Podczas zwiedzania Zośka poznaje bliżej Marco, jego przeszłość i decyzję o powrocie z Mediolanu do rodzinnego pensjonatu. Między nimi pojawia się coraz wyraźniejsze zainteresowanie. Podczas lunchu matka i córka rozmawiają o dorastaniu Oliwii, miłości i przyszłości. Zośka wraca wspomnieniami do szczęśliwych chwil z Kamilem i do życia, które kiedyś wydawało się bezpieczne i trwałe. Oliwia przyznaje, że nie jest już dzieckiem i chce od życia czegoś więcej. Prosi matkę, żeby mimo wszystko poszła z nią na kolację do Giulii.

Wieczorem Zośka i Oliwia pojawiają się w domu Włoszki. Już przed wejściem Zośkę niepokoją Teste di Moro, identyczne z tymi, które Kamil kupił kiedyś do ich wspólnego domu. Nico pokazuje Oliwii domek na drzewie i zdradza, że zbudował go dla niego tata. Oliwię boli świadomość, że Nico dostał od Kamila coś, o czym ona sama marzyła jako dziecko.

Zośka tymczasem próbuje rozmawiać z Giulią. Początkowo wieczór przebiega spokojnie, ale napięcie szybko wraca. Zośka nie potrafi zaakceptować tego, że Giulia mówi o Kamilu jak o kimś, kto należał również do jej życia. Kiedy Giulia próbuje tłumaczyć swoją sytuację, Zośka wybucha i chce natychmiast wyjść. Wtedy pada informacja, która zmienia wszystko. Giulia oznajmia, że połowa jej domu należała do Kamila.

"Felicita" odcinek 5 streszczenie - wtorek, 15.09.2026, o godz. 20.30 w TVP1

Po burzliwej kolacji u Giulii do Zośki wraca wspomnienie zaręczyn podczas pierwszego pobytu w Polignano. Wtedy Kamil obiecywał przyszłej żonie wspólne życie tylko na dobre. Teraz Zośka siedzi sama nocą na tej samej plaży i próbuje pogodzić tamte obietnice z tym, czego dowiedziała się po jego śmierci. Zapłakana dzwoni do Ewki.

Następnego dnia bohaterka podejmuje decyzję o natychmiastowym powrocie do Polski. Chce znaleźć dokumenty dotyczące domu Giulii. Oliwia przed wyjazdem spotyka się z Davide. Ich relacja robi się coraz bardziej uczuciowa i dochodzi do pierwszego pocałunku. Davide nie chce, żeby Oliwia wyjeżdżała, a ona obiecuje, że nie zniknie.

W pensjonacie Zośka przypadkiem trafia do pokoju Stelli, babci Marco. Poznaje niezwykle barwną kobietę, która dramatycznie przeżywa rozwód wnuka i ma własną, dość ponurą filozofię życia. Jednocześnie Marco daje Zośce do zrozumienia, że żałuje jej wyjazdu i chciałby, żeby kiedyś wróciła.

Po powrocie do Warszawy Zośka opowiada Jagodzie i Ewce o domu w Polignano. Kobiety rozpoczynają "Operację: włoski skarb" i wspólnie przeszukują cały dom w poszukiwaniu dokumentów Kamila. Niczego jednak nie znajdują. Do Zośki dociera, że będzie musiała szukać odpowiedzi w firmie męża, u jego rodziców albo ponownie u samej Giulii.

Tymczasem we Włoszech Giulia przyznaje sąsiadkom, że powiedziała Zośce prawdę o domu. W Polignano informacja natychmiast zaczyna żyć własnym życiem. A Giulia wyjmuje z szuflady jakiś ważny, oficjalny dokument.

"Felicita" odcinek 6 - środa, 16.09.2026, o godz. 20.30 w TVP1

W Polignano wieść o domu Giulii rozchodzi się po okolicy z prędkością pożaru. Sąsiedzi komentują sytuację, a rodzinny sekret Kamila zaczyna przypominać lokalną katastrofę o europejskim zasięgu. Oliwia razem z przyjaciółmi i grupą młodych aktywistów bierze udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. Demonstracja szybko wymyka się spod kontroli, dochodzi do szarpaniny, a Oliwia upada w tłumie.

W tym samym czasie Zośka prowadzi sesję z pacjentem, nieświadoma tego, że jej telefon zalewają alarmujące wiadomości. Oliwia i jej przyjaciele trafiają na komisariat. Zośka dowiaduje się o wszystkim dopiero po zakończeniu sesji z pacjentem i w panice rusza po córkę. Towarzyszący jej w wyobraźni Kamil próbuje ją uspokoić, ale Zośka nie potrafi powstrzymać lęku i poczucia winy.

Na komisariacie kontrolę nad sytuacją przejmuje Ewka. Jako prawniczka błyskawicznie stawia policjantów do pionu, podważa podstawy dalszego przetrzymywania młodych i doprowadza do ich wypuszczenia. Zośka rzuca się na Oliwię z mieszaniną strachu i ulgi, ale ostatecznie zamiast robić awanturę, mówi córce, że jest z niej dumna. Śledztwo w sprawie domu trwa.

Zośka odwiedza firmę Kamila i pyta Piotra o nieruchomość w Polignano. Wspólnik męża udaje zaskoczonego zarówno istnieniem domu, jak i Nico. Kobieta nie do końca mu wierzy i żąda przeszukania firmowych dokumentów. Zośka planuje wizytę u rodziców Kamila, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Nie potrafi jeszcze powiedzieć im, że ich zmarły syn miał we Włoszech drugie dziecko i tajemnicze udziały w nieruchomości.

W domu Oliwia wraca do wspomnień z dzieciństwa. W starym liście, który jako dziecko napisała do siebie w przyszłości, znajduje marzenie o domku na drzewie. Przyznaje matce, że widok domku Nico bardzo ją zabolał. Ma poczucie, że brat dostał od Kamila coś, czego ona sama kiedyś pragnęła. Zośka zapewnia ją, że Nico nie ma przez to więcej ojca niż ona.

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"Felicita" - ile odcinków liczy serial? Kiedy emisja w TVP od września?

"Felicita" składa się z 26 odcinków, a premiera na antenie TVP1 i TVP VOD już poniedziałku, 7 września 2026 r. Premierowe odcinki w poniedziałki, wtorki i środy o 20:30 w Jedynce.