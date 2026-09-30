Na dobre i na złe, odcinek 999: Hejt na Blankę po porwaniu Niny! Zarzucą jej, że zostawiła dziecko bez opieki - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-30 13:30

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) nie wytrzyma kolejnych dni bez wiadomości, gdzie jest Nina (Rita Sobocińska)! Zrozpaczona matka uzna, że policja działa zbyt wolno. Dlatego rozpocznie poszukiwania córki na własną rękę. Plakaty ze zdjęciem Niny zacznie rozwieszać je po mieście, a informację o zaginięciu opublikuje również w mediach społecznościowych. Blanka będzie liczyła, że ogromny zasięg pomoże znaleźć świadka porwania. Pod jej wpisem w 999 odcinku "Na dobre i na złe" zaroi się od brutalnych komentarzy. Hejterzy oskarżą ją, że zostawiła dziecko bez opieki!

Blanka w 999 odcinku "Na dobre i na złe" przestanie słuchać policji! Rozpocznie poszukiwania Niny

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" od porwania Niny miną już cztery dni, a śledztwo nadal nie przyniesie dla Blanki i Mario (Marcin Korcz) żadnej odpowiedzi. Dla Milewskiej każda kolejna godzina będzie nie do zniesienia. Policjanci Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) wciąż będą prowadzić dochodzenie, ale Blanka uzna, że zwyczajnie nie może dłużej czekać.

- Oni nic nie robią! Nic! Cztery dni! - wybuchnie zrozpaczona Blanka, przekonana, że gdyby wcześniej nagłośniono sprawę, szanse na odnalezienie Niny mogłyby być większe. Lekarka zdecyduje, że sama zrobi wszystko, żeby informacja o porwaniu córki dotarła do jak największej liczby osób. Zapowie drukowanie plakatów, wpisy w mediach społecznościowych, a nawet zwrócenie się o pomoc do fundacji.

Mieszkanie Milewskich w 999 odcinku "Na dobre i na złe" niemal zamieni się w centrum poszukiwań. Blanka przygotuje plakaty ze zdjęciem Niny i informacją o jej zaginięciu. Potem zacznie rozwieszać je po mieście, licząc, że ktoś rozpozna dziewczynkę albo przypomni sobie kobietę, która zabrała ją z parku. Mario początkowo nie będzie przekonany do tego pomysłu. Policja wyraźnie odradzi rodzicom publiczne nagłaśnianie sprawy, ponieważ reakcja porywacza może być trudna do przewidzenia.

Blanka w 999 odcinku "Na dobre i na złe"nie będzie już jednak w stanie podporządkować się kolejnym zaleceniom. Dla niej najgorsze stanie się bezczynne siedzenie w domu i czekanie na telefon, który może nigdy nie nadejść.

Blanka pokaże zdjęcie porwanej Niny w w 999 odcinku "Na dobre i na złe" w internecie i wyleje się na nią hejt!

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" plakaty okażą się tylko częścią akcji. Milewska opublikuje także w mediach społecznościowych informację o zaginięciu córki. Udostępni wizerunek Niny i zacznie prosić o pomoc każdego, kto mógł znajdować się w pobliżu parku w chwili porwania albo widzieć dziewczynkę później. To będzie dla Blanki ogromny krok.

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" lekarka wystawi swój osobisty dramat na widok publiczny, choć wcześniej próbowała przeżywać tragedię przede wszystkim w gronie najbliższych. Teraz nie będzie miała już nic do stracenia. Uzna, że jeśli jeden wpis dotrze do odpowiedniej osoby, być może właśnie dzięki niemu odzyska Ninę. 

Jednak w 999 odcinku "Na dobre i na złe" internet nie okaże się wyłącznie miejscem, w którym Blanka otrzyma pomoc. Pod informacją o zaginięciu Niny szybko zaczną pojawiać się również wyjątkowo okrutne komentarze. Zamiast skupić się na poszukiwaniu dziewczynki, część ludzi zacznie analizować zachowanie jej matki i obarczać właśnie ją winą za tragedię.

Hejt uderzy w najczulszy punkt Blanki w 999 odcinku "Na dobre i na złe". Komentujący zaczną zarzucać jej, że nie potrafiła dopilnować własnego dziecka. Niektórzy wykorzystają nawet jej zawód przeciwko niej i będą sugerować, że skoro jest lekarką i na co dzień odpowiada za życie pacjentów, tym bardziej powinna była zadbać o bezpieczeństwo własnej córki.

Na dobre i na złe. Dramatyczna walka Blanki o Ninę. Zatrzyma karetkę

- Co się stało? Dlaczego ty płaczesz?

- Czytam komentarze ludzi w internecie, są okrutni. 

- Błagam, skasuj to...

Kiedy 999 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 999 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 