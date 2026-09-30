Na dobre i na złe, odcinek 999: Hejt na Blankę po porwaniu Niny! Zarzucą jej, że zostawiła dziecko bez opieki - ZDJĘCIA

Blanka w 999 odcinku "Na dobre i na złe" przestanie słuchać policji! Rozpocznie poszukiwania Niny

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" od porwania Niny miną już cztery dni, a śledztwo nadal nie przyniesie dla Blanki i Mario (Marcin Korcz) żadnej odpowiedzi. Dla Milewskiej każda kolejna godzina będzie nie do zniesienia. Policjanci Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) wciąż będą prowadzić dochodzenie, ale Blanka uzna, że zwyczajnie nie może dłużej czekać.

- Oni nic nie robią! Nic! Cztery dni! - wybuchnie zrozpaczona Blanka, przekonana, że gdyby wcześniej nagłośniono sprawę, szanse na odnalezienie Niny mogłyby być większe. Lekarka zdecyduje, że sama zrobi wszystko, żeby informacja o porwaniu córki dotarła do jak największej liczby osób. Zapowie drukowanie plakatów, wpisy w mediach społecznościowych, a nawet zwrócenie się o pomoc do fundacji.

Mieszkanie Milewskich w 999 odcinku "Na dobre i na złe" niemal zamieni się w centrum poszukiwań. Blanka przygotuje plakaty ze zdjęciem Niny i informacją o jej zaginięciu. Potem zacznie rozwieszać je po mieście, licząc, że ktoś rozpozna dziewczynkę albo przypomni sobie kobietę, która zabrała ją z parku. Mario początkowo nie będzie przekonany do tego pomysłu. Policja wyraźnie odradzi rodzicom publiczne nagłaśnianie sprawy, ponieważ reakcja porywacza może być trudna do przewidzenia.

Blanka w 999 odcinku "Na dobre i na złe"nie będzie już jednak w stanie podporządkować się kolejnym zaleceniom. Dla niej najgorsze stanie się bezczynne siedzenie w domu i czekanie na telefon, który może nigdy nie nadejść.

Blanka pokaże zdjęcie porwanej Niny w w 999 odcinku "Na dobre i na złe" w internecie i wyleje się na nią hejt!

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" plakaty okażą się tylko częścią akcji. Milewska opublikuje także w mediach społecznościowych informację o zaginięciu córki. Udostępni wizerunek Niny i zacznie prosić o pomoc każdego, kto mógł znajdować się w pobliżu parku w chwili porwania albo widzieć dziewczynkę później. To będzie dla Blanki ogromny krok.

W 999 odcinku "Na dobre i na złe" lekarka wystawi swój osobisty dramat na widok publiczny, choć wcześniej próbowała przeżywać tragedię przede wszystkim w gronie najbliższych. Teraz nie będzie miała już nic do stracenia. Uzna, że jeśli jeden wpis dotrze do odpowiedniej osoby, być może właśnie dzięki niemu odzyska Ninę.

Jednak w 999 odcinku "Na dobre i na złe" internet nie okaże się wyłącznie miejscem, w którym Blanka otrzyma pomoc. Pod informacją o zaginięciu Niny szybko zaczną pojawiać się również wyjątkowo okrutne komentarze. Zamiast skupić się na poszukiwaniu dziewczynki, część ludzi zacznie analizować zachowanie jej matki i obarczać właśnie ją winą za tragedię.

Hejt uderzy w najczulszy punkt Blanki w 999 odcinku "Na dobre i na złe". Komentujący zaczną zarzucać jej, że nie potrafiła dopilnować własnego dziecka. Niektórzy wykorzystają nawet jej zawód przeciwko niej i będą sugerować, że skoro jest lekarką i na co dzień odpowiada za życie pacjentów, tym bardziej powinna była zadbać o bezpieczeństwo własnej córki.

Na dobre i na złe. Dramatyczna walka Blanki o Ninę. Zatrzyma karetkę

- Co się stało? Dlaczego ty płaczesz? - Czytam komentarze ludzi w internecie, są okrutni. - Błagam, skasuj to...

Kiedy 999 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 999 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.