Na dobre i na złe, odcinek 999: Mario dopadnie fałszywego porywacza Niny! Nie da oszustowi okupu za córkę - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-30 16:10

Mimo że w 999 odcinku "Na dobre i na złe" nadal nie wyjaśni się, gdzie jest Nina (Rita Sobocińska) i kto porwał córkę Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz), to dramat rodziców zaginionego dziecka wykorzysta fałszywy porywacz. Oszust zobaczy w internecie post Blanki o porwanej córce i będzie chciał wyciągnąć od Milewskich 200 tysięcy złotych okupu. Tyle tylko, że Mario w 999 odcinku "Na dobre i na złe" nie da się nabrać i dopadnie "porywacza". Do samego końca Blanka będzie się łudziła, że on coś wie, gdzie jest Nina... Aż pojawi się nagranie z prawdziwą porywaczką!

To nie on porwał Ninę! Oszust wykorzysta dramat Milewskich w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

O porwaniu Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe" dowie się cała Polska. Zdesperowana Blanka, wbrew temu, co kazali jej robić policjanci - Dorota i Radek Biegun (Mateusz Lisiecki) - nagłośni sprawę zniknięcia córki. Napisze poruszający post w mediach społecznościowych i razem z Mario zaczną rozwieszać po okolicy plakaty ze zdjęciem porwanej Niny. Licząc na to, że zgłosi się ktoś, kto widział porywacza. Albo wie, gdzie jest ich mała Nina.

Tragedię Milewskich w 999 odcinku "Na dobre i na złe" wykorzysta oszust - fałszywy porywacz! Tuż po publikacji postu przez Blankę do Mario zadzwoni nagle mężczyzna podający się za porywacza.

- Mamy waszą córkę! Nie dzwoń na policję. Przygotuj 200 tysięcy złotych w gotówce, a instrukcje dostaniesz później. Jeśli komuś powiesz, dziecko zniknie!

- Dobra zorganizuję pieniądze, ale chcę mieć dowód, że ona żyje... - Mario nie zdąży dokończyć, bo "porywacz" się rozłączy. 

Przez krótką chwilę zrozpaczeni rodzice małej Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe" będą mieli nadzieję, że to ten człowiek porwał ich dziecko, że odzyskają swoją córeczkę, jeśli tylko zapłacą okup. Milewski od razu uruchomi dawne znajomości, zdobędzie gotówkę i dostarczy okup w umówione miejsce.

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Mario dopadnie "porywacza" Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy "porywacz" w 999 odcinku "Na dobre i na złe" spróbuje pieniądze odebrać, gangster za to brutalnie go zaatakuje. Gotów oddać życie za Ninę i swoją rodzinę!

- Gdzie jest moje dziecko? - Mario rzuci się na mężczyznę i od razu powali go na ziemię.

- Nie porwałem twojego dziecka! Widziałem ten post w internecie, chciałem tylko pieniędzy! - przyzna oszust. 

- Dowód osobisty! - zażąda Milewski i w tym momencie pojawi się policjant Radek, który zatrzyma fałszywego porywacza. 

Po powrocie do mieszkania Blanki w 999 odcinku "Na dobre i na złe" załamany Mario przyzna żonie, że to był tylko oszust, który chciał w "łatwy" sposób zdobyć pieniądze! Policja nadal nie będzie wiedziała, kto porwał Ninę. W gronie podejrzanych nie będzie nawet prawdziwego porywaczki - chorej psychicznie Zuzy (Aurora Lipartowska), przyjaciółki, a zarazem dawnej pacjentki Blanki. 

Kiedy 999 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 999 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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