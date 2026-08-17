Felicita. Nowy serial w ramówce TVP1. Obsada, bohaterowie, ile liczy odcinków? - ZDJĘCIA

O czym jest serial "Felicita"? Ile liczy odcinków? Kiedy premiera w TVP?

Akcja serialu "Felicita" toczy się w słonecznej Apulii we Włoszech i skupia się na losach kobiet, które z dala od domu starają się odnaleźć sens życia, które potrafi wzruszyć, dostarcza emocji, ale też wystawia też na ciężką próbę. Bohaterki polsko-włoskiej produkcji wierzą jednak, że można odnaleźć nawet wtedy, gdy wydaje się, że już dawno się od nas odwróciło. To historia pełna namiętności, rodzinnych tajemnic i zachwycających widoków Apulii.

Główna bohaterka "Felicita" Zośka (Laura Breszka) wraz z 17-letnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) wyrusza do włoskiej Apulii, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą, trudną przeszłością i własnymi uprzedzeniami. Kobiety trafiają do świata, w którym wszystko ma swój rytm, a zaufanie zdobywa się powoli. Spotkanie z codziennością Włochów – pełną spokoju, bliskości i szczerości, ale przy tym żywiołowej, głośnej, pełnej rytuałów – na zawsze odmieni spojrzenie Zośki i Oliwii na życie i relację matki z córką.

Premiera serialu "Felicita" w poniedziałek, 7 września 2026 r., w TVP1. Polsko-włoska produkcja liczy 26 odcinków.

Scenariusz powstał na podstawie powieści "Felicita" Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. Reżyserem serialu jest Makary Janowski.

Obsada serialu "Felicita" to polscy i włosy aktorzy

W rolach głównych w polskiej obsadzie "Felicita" występują Laura Breszka, Dawid Ogrodnik, Anna Dereszowska oraz Klementyna Karnkowska – młoda aktorka nominowana do nagrody Pulsar w kategorii „Inspirujący debiut na ekranie”, ale obok nich pojawią się też włoscy aktorzy. Jedną z drugoplanowych ról w serialu "Felicita" gra Monika Mariotti, polska aktorka włoskiego pochodzenia. Po dwudziestu latach pracy w Polsce, po raz pierwszy wciela się w postać charyzmatycznej Włoszki.

W włoskiej obsadzie "Felicita" pojawią się m.in.: Oriana Celentano, Alessandro Parrello, Eugenio Ricciardi oraz Alessandro Bressanello – doświadczeni aktorzy znani z międzynarodowych produkcji i włoskich seriali telewizyjnych i spektakli.

Gdzie kręcono serial "Felicita"?

Zdjęcia do serialu "Felicita" ruszyły w listopadzie ubiegłego roku w Polsce, jednak wiosną ekipa przeniosła się do Apulii – jednego z najbardziej malowniczych regionów Włoch, położonego w „pięcie i obcasie” włoskiego buta.

Akcja rozgrywa się m.in. w okolicach Polignano a Mare, gdzie białe miasteczka wyrastają z wapiennych klifów, a Adriatyk mieni się odcieniami turkusu. Widzowie będą śledzić historię bohaterów serialu "Felicita" w scenerii urokliwych uliczek, dzikich zatok, gajów oliwnych i winnic, ale też w atmosferze włoskiej codzienności.

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