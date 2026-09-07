Felicita, odcinek 2: Zośka spotka się z kochanką męża, piękną Giulią, a Oliwia pozna swojego brata - ZDJĘCIA

W 2. odcinku „Felicita” Zośka zmierzy się z Giulią

Pierwsze spotkanie Zośki i Giulii będzie chłodne i pełne napięcia. Zośka przedstawi Kamila jako swojego męża, a Oliwia wyjaśni, że to właśnie ona, po przeczytaniu listu ojca, odnalazła Giulię w internecie.

Włoszka zgodzi się na rozmowę, ale poprosi, aby odbyła się dopiero wieczorem. Dla Zośki oczekiwanie na spotkanie będzie trudne. Obecność Giulii przypomni jej o wszystkim, co wydarzyło się przed śmiercią Kamila. Kobieta będzie musiała zmierzyć się nie tylko z pytaniami o przeszłość męża, ale także z własnymi emocjami.

Zośka i Giulia stoczą ostrożny pojedynek w 2. odcinku „Felicita”

Wieczorem Zośka poprosi Oliwię, by pozwoliła jej porozmawiać z Giulią sam na sam. Dziewczyna niechętnie przystanie na prośbę matki, ale postawi jeden warunek. Zośka nie może zniszczyć jej szansy na poznanie brata.

Rozmowa dwóch kobiet będzie pełna niedopowiedzeń i wzajemnej ostrożności. Zośka będzie chciała zrozumieć, co naprawdę łączyło Giulię z Kamilem. W pewnym momencie Włoszka zapewni ją, że kiedy poznała jej męża, nie wiedziała, że ma on żonę i córkę.

Giulia wyjaśni również, że kiedy dowiedziała się prawdy, sytuacja była już znacznie bardziej skomplikowana.

- Gdy poznałam prawdę, było już za późno – przyzna.

Nie zdąży jednak opowiedzieć całej historii, ponieważ rozmowę przerwą niespodziewani goście.

Oliwia uratuje chłopca w 2. odcinku „Felicita”

Podczas gdy Zośka będzie rozmawiała z Giulią, Oliwia znajdzie się w zupełnie innej sytuacji. Dziewczyna przypadkiem zauważy kilkuletniego chłopca pędzącego na hulajnodze i w ostatniej chwili uchroni go przed wypadkiem.

W niebezpiecznej sytuacji Oliwii pomoże Davide. To właśnie wtedy zacznie się kolejne ważne spotkanie. Chłopcem będzie Nico, który jeszcze nie będzie wiedział, że dziewczyna, którą właśnie poznał, jest jego siostrą.

W 2. odcinku „Felicita” Nico i Oliwia wykonają gest Kamila

Kiedy do Zośki i Giulii dołączą Oliwia, Davide oraz Nico, napięcie związane z rozmową kobiet ustąpi miejsca znacznie bardziej emocjonalnej scenie. Nico bardzo polubi Oliwię i będzie chciał ponownie się z nią spotkać. Dziewczyna również szybko poczuje, że między nimi pojawiła się wyjątkowa więź.

Najważniejszy moment nadejdzie jednak przy pożegnaniu. Nico i Oliwia wykonają dokładnie ten sam gest, którym Kamil żegnał się kiedyś z córką

– I'm watching you.

Dla wszystkich stanie się jasne, że przypadkowe spotkanie nie było zwykłym poznaniem dwojga dzieci.

W 2. odcinku „Felicita” Zośka będzie musiała więc zmierzyć się z bolesną prawdą o podwójnym życiu męża, a Oliwia zrobi pierwszy krok do poznania swojego brata. Gest, który odziedziczyli po Kamilu, stanie się symbolicznym potwierdzeniem, że rodzeństwo właśnie się odnalazło.

Kiedy 2 odcinek "Felicita" w TVP1?

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 2. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 20:30. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z siedemnastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m. in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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