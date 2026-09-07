M jak miłość, odcinek 1937: Artur po nocy z Joanną wyładuje się na Marysi. Wywoła awanturę, bo nie zgodzi się na terapię - ZDJĘCIA

Kryzys u Rogowskich po zdradzie Artura w nowym sezonie "M jak miłość"

Początek nowego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku tylko pogłębi kryzys u Rogowskich. Artur po zdradzie z Joanną nie zostawi Marysi dla młodziutkiej kochanki, ale nie zapomni o nocy spędzonej w ramionach kobiety, która jest od niego ponad 30 lat młodsza! Wyrzuty sumienia nie dadzą mu spokoju, ale nie odważy się przyznać Marysi, że ją zdradził. Będzie udawał przed żoną, ale słabo mu wyjdzie ogrywanie roli wiernego małżonka.

Zaniepokojona Marysia w 1937 odcinku "M jak miłość" w rozmowie z przyjaciółką Judytą (Paulina Chruściel) powie jej o swoich obawach, że Artur chyba przeżywa kryzys wieku średniego, że oddalają się od siebie coraz bardziej i ich związek nie jest taki jak dawniej. Terapeutka z przychodni Rogowskich postanowi interweniować. Wręczy Arturowi wizytówkę do swojego kolegi - psychoterapeuty Leszka i umówi go już nawet na wizytę.

Niewierny Artur odrzuci pomoc Judyty w 1937 odcinku "M jak miłość"

Reakcja Artura na pomoc Judyty w 1937 odcinku "M jak miłość" mocno uderzy w Marysię. - To jest przykre, że bliska ci osoba rozmawia o tobie za twoimi plecami... - zwróci się do obu kobiet. I w tym momencie Marysia wyjdzie z gabinetu.

Judyta jednak nie odpuści. - Posłuchaj Artur, martwię się o ciebie i o was. Patrzę na ciebie i słyszę wszystkie syreny alarmowe. Uważam, że potrzebujesz pomocy specjalisty...

- Nie chcę mi się z tobą o tym rozmawiać... - rzuci Rogowski lodowatym tonem.

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Artur wyładuje się na Marysi na oczach Barbary w 1937 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu urządzi Marysi awanturę przy Barbarze! Jakby próbował w ten sposób wyładować na niej złość, że ją zdradził i teraz zachowuje się jak tchórz, który nie potrafi się przyznać do romansu, a dręczy go poczucie winy.

- Kochanie jest po prostu zaskoczony! Zaskoczony i jest mi przykro, że rozmawiasz z Judytą o moich prywatnych sprawach!

- No Judyta jest twoją i moją przyjaciółką, naszą przyjaciółką. Myślałam, że może pomoże...

- Aha pomoże? Ciekawe w czym?! W tym, że jestem przepracowany? Bo jestem prawda przepracowany... Kiedy ja ostatni raz byłem na urlopie? Tylko pracuję na okrągło. Na dwóch etatach! Takie są tego efekty, dlatego dziś podjąłem decyzję rezygnuję z pracy w szpitalu! I to mi pozwoli się pozbierać!

- Ale zaraz... Nie mówiłeś mi, że chcesz zrezygnować z pracy w szpitalu?

- Teraz ci mówię...

W 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Barbara nie uwierzy własnym uszom, że Artur tak zwraca się do żony! Kiedy Marysia wyjdzie z domu na spacer, postanowi szczerze z zięciem porozmawiać. Zmusi go, by spojrzał jej w oczy i przyznał się, co się z nim dzieje. Ale niewierny Rogowski wciąż nie przestanie kłamać.

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Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1937 "M jak miłość", pierwszy po wakacjach, będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 roku w TVP2 o godz. 20.50.

M jak miłość ZWIASTUN. Artur nie zakończy romansu z Joanną! Marysia zada mu tylko jedno pytanie

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