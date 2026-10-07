M jak miłość, odcinek 1947: Agnes przemówi Arturowi do rozumu? Tylko w ten sposób może odzyskać Marysię! - ZWIASTUN

Zachowanie Artura wobec Marysi wkurzy Agnes w 1947 odcinku "M jak miłość"

Wyprowadzka Artura z domu w Grabinie w 1947 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do tego, że przez kilka dni nie będzie odzywał się nawet do Agnes. Zlekceważy telefonu córki, nie ośmieli się przekroczyć progu rodzinnego domu Mostowiaków. Wpadnie tylko na chwilę po kilka swoich rzeczy, lecz spotka się tylko z Barbarą (Teresa Lipowska), której pokaże jak bardzo cierpi. Tylko seniorka rodu nie zorientuje się, czy ból Artura to skutek rozstania z Marysią czy z kochanką Joanną (Dominika Sakowicz).

Przez całą majówkę Rogowski w 1947 odcinku "M jak miłość' nie pojawi się nawet w wiejskiej przychodni w Lipnicy, a kiedy wróci do pracy, czeka go ostra rozmowa z Agnes. Bo córka Artura nie będzie bezczynnie patrzeć, jak rozwala ich rodzinę, krzywdzi Marysię i do tego jeszcze cały czas ugania się z Joanną! Na własne oczy zobaczy jak kochanka ojca do niego stale wydzwania, lecz on schowa telefon, by nie widziała jej zdjęcia na wyświetlaczu.

- Unikasz mnie?

- Nie, no skąd... - zaprzeczy zakłamany Rogowski.

- Zniknąłeś, nie odbierałeś telefonu - wytknie mu córka.

- Musiałam złapać oddech...

- I nawet nie obchodzi cię co u Marysiu i co u Basi?

- Obchodzi mnie! Doskonale wiesz, ze mnie obchodzi! Co u nich?

- Co u nich? Wiesz, ty powinieneś codziennie stać przed drzwiami i błagać, żeby Marysia tobie wybaczyła! A ty łapiesz oddech?

- Agnes proszę cię...

- Już skończyłam!

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Zakłamany Rogowski dostanie dobrą radę od Agnes w 1947 odcinku "M jak miłość"

Co prawda w 1947 odcinku "M jak miłość" Artur dostanie od Agnes dobrą radę, jak powinien walczyć o małżeństwo z Marysią, ale on nie za bardzo będzie tym zainteresowany. Przecież wciąż kocha Joanną, a rozłąka z młodziutką kochanką to będzie dla niego istna męka. Czy Artur wreszcie się opamięta i dotrze do niego, że to uczucie szybko minie i musi skupić się na odzyskaniu Marysi?

W finale 1947 odcinka "M jak miłość" Artur wróci do domu, ale Marysia nie uwierzy w jego zapewnienia, że chce z nią nadal być, że wybrał ją, a nie Joannę.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści