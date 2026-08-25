M jak miłość. Marysia po schadzce Artura z Joanną zada mężowi tylko jedno pytanie w nowym sezonie. Taką odpowiedź usłyszy - ZDJĘCIA

Kiedy Marysia w nowym sezonie "M jak miłość" dowie się, że Artur ma romans z Joanną?

Zakazana miłość do Joanny w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu będzie silniejsza od Artura! Choć zapewni swoją córkę Agnes (Amanda Mincewicz), że skończył ten romans, że po odejściu kochanki z przychodni w Lipnicy już się z nią nie widuje, bo teraz Joanna zacznie pracę w ośrodku zdrowia w Gródku, to będą kolejne kłamstwa Rogowskiego. Agnes uwierzy w zapewnienia ojca, który znów ulegnie pokusie. Jedna noc z Joanną mu nie wystarczy.

Kochanka Artura w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach ściągnie go do lasu na schadzkę rozpaczliwymi wiadomościami, że nie zniesie dłużej rozstania, że skoro się kochają, to muszą być razem. Z dala od wścibskich spojrzeń, w środku lasu, oboje znów padną sobie w ramiona i zapomną o całym świecie. Przede wszystkim o Marysi, która zostanie w domu, czekając na męża, który wykręci się od wspólnego spaceru.

W finale 1937 odcinka "M jak miłość" następnego sezonu Rogowski wyzna Joannie miłość. A co z Marysią? Jeszcze nie dowie się o romansie Artura, o zdradzie z młodą lekarką, która zdobyła serce jej męża i będzie chciała jeszcze więcej!

- Ten ostatni miesiąc był dla mnie koszmarem... Dlaczego my to sobie robimy?!… Artur, przecież wiem, że ty też to czujesz! Czujesz to samo, co ja…

- Nie mogę zostawić żony, ale zawsze będę cię kochał…

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Artur już nie kocha Marysi! Taką odpowiedź męża usłyszy w 1937 odcinku "M jak miłość"

Mimo że Artur nie zostawi Marysi w 1937 odcinku "M jak miłość", to kiedy wróci do domu w Grabinie powije od niego chłodem. Pocałuje żonę w policzek, lecz to będzie wymuszona czułość. W tym momencie zdradzona Marysia poczuje, że już nic nie będzie tak, jak dawniej. Zada mężowi tylko jedno pytanie. - Artur, czy ty… czy ty mnie jeszcze kochasz?

Jaka będzie odpowiedź Rogowskiego? W ostatniej scenie 1937 odcinka "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur nic nie odpowie. Ten brak odpowiedzi Rogowskiego zaboli Marysię jeszcze bardziej.

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Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 1937 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie