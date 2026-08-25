M jak miłość. Groźny wypadek Marysi i Agnes w następnym sezonie! Walat zaśmieje się policji w twarz i zacznie straszyć ojcem - ZWIASTUN

Tak dojdzie do wypadku Marysi i Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" ujawnił tylko urywki scen, które rozegrają się w premierowych odcinkach we wrześniu w rodzinie Mostowiaków w Grabinie, ale im bliżej emisji, tym wychodzi na jaw więcej szczegółów dramatycznych wydarzeń! Jedną z tragedii będzie przerażający wypadek Marysi i Agnes, które w 1939 odcinku "M jak miłość" omal nie roztrzaskają się o drzewo na wiejskiej drodze. Auto Agnes wpadnie do przydrożnego rowu, a sprawcą wypadku będzie Dominik Walat!

Ten sam pirat drogowy, który na początku minionego sezonu "M jak miłość" doprowadził do wypadku Franki i Pawła oraz ich syna Antosia w Grabinie. Przez niego Franka zmarła wskutek powikłań po operacji, kiedy doszło do niej u pęknięcia tętniaka aorty.

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Jak dojdzie do wypadku Marysi i Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu? Pędzący sportowym autem Dominik zajedzie im drogę, przez co córka Artura (Robert Moskwa) gwałtownie odbije kierownicę i zjedzie na pobocze. Koła samochodu Agnes zawisną w rowie. Od uderzenia w drzewo będą dzieliły je zaledwie centymetry. Na szczęścia ani jej ani Marysi nic się nie stanie. Wyjdą z wypadku bez obrażeń, ale obie będą roztrzęsione.

- Omal nie dostałam zawału… Jechał jak szaleniec. Może jest pod wpływem? - powie Agnes do Marysi, jak podaje światseriali.interia.pl.

Marysia rozpozna Walata w sprawcy wypadku w 1939 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu

Kiedy po wypadku w 1939 odcinku "M jak miłość" córka Marysi wyjdzie z samochodu od razu ruszy w stronę auta sprawcy nieszczęścia! Młody Walat nawet nie wysiądzie z samochodu, udając, że nic się nie stało. Całe zdarzenie będzie nagrywał telefonem przejeżdżający w pobliżu rowerzysta.

- Co pan wyrabia? Mógł pan nas wszystkich zabić! - oskarży Walata poruszona Agnes.

- Ludzie, no bez pierdół, przecież nic się nie stało! - bezczelny Dominik nawet nie wyrazi żadnej skruchy.

W tym momencie Marysia w 1939 odcinku "M jak miłość" rozpozna młodego Walata! Niemal rzuci się na niego z pięściami. Ze łzami w oczach zacznie uderzać w szybę sportowej fury Dominika. - Przez pana moja synowa straciła życie! Na próżno Agnes będzie próbowała uspokoić żonę Artura i odciągnąć ją od Walata. W tym czasie policja w Lipnicy dostanie zgłoszenie o wypadku od świadka, który wciąż będzie kręcił film z miejsca zdarzenia. Dominik nie zdąży uciec przed policjantami!

Policjanci zatrzymają Walata w 1939 odcinku "M jak miłość"! Zacznie grozić Natalce i Rafałowi

Po groźnym wypadku Marysi i Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu na miejsce przybędą Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner), którzy od razu zatrzymają Walata. Badanie alkomatem wykaże, że jej trzeźwy, lecz funkcjonariusze nie puszczą go wolno. Skuty kajdankami Dominik będzie się szarpał i odgrażał, że jego ojciec, biznesmen Walat (Szymon Mysłakowski), tak tego nie zostawi.

- Zostawcie mnie! Mój ojciec, on wam zaraz pokaże! - zacznie grozić Dominik.

Czy Dominik Walat trafi do więzienia po kolejnym wypadku w 1939 odcinku "M jak miłość"?

Ale tym razem młody Walat w 1939 odcinku "M jak miłość" się nie wywinie. Po wypadku Zduńskim i procesie sądowym dostał prawomocny wyrok - zakaz prowadzenia pojazdów na pięć lat. Teraz dopuści się się kolejnego przestępstwa, a za szarpaninę z policjantami usłyszy dodatkowe zarzuty. Wszystko wskazuje na to, że teraz Dominik trafi za kratki za kolejny wypadek w Grabinie.

Nagranie z zatrzymania Walata zacznie krążyć w internecie i w 1939 odcinku "M jak miłość" zobaczy je także Paweł, który znów zapragnie sprawiedliwości za śmierć Franki.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie