M jak miłość. Rewolucyjne zmiany w nowym sezonie! Będzie inna pora emisji

O której godzinie będzie emitowany nowy 27. sezon "M jak miłość" po wakacjach?

Nowy 27. sezon "M jak miłość" wystartuje w poniedziałek 7.09.2026 roku, a nie w ostatnim tygodniu sierpnia w poniedziałek 31.08.2026 roku czy wtorek 1.09.2026 roku, tak jak z pewnością chcieliby fani. Niestety, na premierowy 1937 odcinek swojego ulubionego serialu będą musieli oni poczekać nieco dłużej, ale i w tym przypadku postanowiono wyjść im nieco naprzeciw. W jaki sposób?

Wszystko przez to, że nowy 27. sezon "M jak miłość" zyska nową porę emisji i nie będzie zaczynał się już o godzinie 20.55 w TVP2, tak jak do tej pory! Uwielbiany przez Polaków serial rozpocznie się nieco wcześniej niż dotychczas, bo już o godzinie 20.50 w TVP2! Co zatem w tym przypadku stanie się z emitowanymi bezpośrednio przed nim "Kulisami M jak miłość"?

Czy "Kulisy M jak miłość" będą dalej emitowane w TVP2 przed premierowymi odcinkami nowego 27. sezonu "M jak miłość"?

Spokojnie, bo "Kulisy M jak miłość" wcale nie znikną, ani też nie zyskają nowej pory emisji, bo będą emitowane bez żadnych zmian o godzinie 20.40 w TVP2! Po prostu nowy 27. sezon "M jak miłość" rozpocznie się nieco wcześniej i nie będzie go już poprzedzać taka ilość reklam, dzięki czemu widzowie zobaczą go już o godzinie 20.50 w TVP2!

Wówczas automatycznie i następujące po "M jak miłość", "Na sygnale" rozpocznie się 5 minut wcześniej, bo już o godzinach 21:50 i 22:20. A podobnie będzie także przy emisji "Na dobre i na złe", które także będzie rozpoczynało się o godzinie 20:50 w TVP2.

Czy będą jeszcze jakieś zmiany w emisji 27. sezonu "M jak miłość"?

Niestety, na tym w przypadku 27. sezonu "M jak miłość" zmiany się skończą, bo uwielbiany serial nie będzie emitowany częściej. Dni i miejsce emisji pozostaną bez zmian i dalej będą to wyłącznie poniedziałki i wtorki, a więc ilość odcinków w tygodniu ani się nie zmniejszy, ani się nie zwiększy.

- Drodzy, od 7 września startuje nowy sezon serialu M jak Miłość♥️. Zapraszamy jak zwykle w poniedziałki i wtorki, ale nieco wcześniej niż poprzednio, bo o 20:50⏰To co, z kim się widzimy? Oczywiście w telewizyjnej Dwójce☺️#MjakMiłość #nowysezon #noweodcinki #nowagodzina Telewizja Polska - napisała sama produkcja na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Zmieni się zatem wyłącznie godzina emisji, bo "M jak miłość" rozpocznie się 5 minut wcześniej niż dotychczas i to bez żadnego uszczerbku na innych programach, a w tym przede wszystkim na "Kulisach M jak miłość", które będą emitowane bez zmian!

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