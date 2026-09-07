M jak miłość. Kisielowa zniszczy przygotowania do ślubu Natalki i Adama! To ona wybierze suknię ślubną dla panny młodej? - ZDJĘCIA

Kisielowa i Żak w salonie sukien ślubnych w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka, Hania i Adam wybiorą się do salonu sukien ślubnych, aby wybrać Mostowiakowej kreację na najważniejszy w ich życiu dzień. I choć złamią przy tym tradycję, bo przecież pana młodego wcale tam być nie powinno, to jednak Karski się uprze. Szczególnie, że jego narzeczona już trzykrotnie zmieniała termin ich ślubu, przez co chociaż w taki sposób będzie chciał mieć pewność, że uroczystość w ogóle dojdzie do skutku.

Jednak w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie mógł być o to spokojny. Szczególnie, gdy w ich przygotowania wtrącą się także Kisielowa z Żakiem, którzy niespodziewanie także pojawią się w salonie sukien ślubnych, w momencie, gdy cała trójka będzie wybierać kreację dla Natalki. A to będzie dopiero początek...

Kisielowa mocno przesadzi w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Zosia rozsiądzie się w fotelu i chwyci za szampana, jakby była najbliższą i najważniejszą osobą w życiu panny młodej. A przecież tak wcale nie będzie, bo Kisielowa nawet nie będzie jej rodziną tylko przyjaciółką jej babci Barbary (Reresa Lipowska), a jej sąsiadką. Jednak pani sołtys będzie widzieć swoją rolę zupełnie inaczej.

I stąd w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zacznie się udzielać już przy wyborze sukni ślubnej, tak, jakby bez niej to w ogóle nie mogło dojść do skutku. Ale oczywiście Zosia na tym nie poprzestanie i zacznie wtykać swój nos i później.

Kisielowa nie przestanie się wtrącać w ślub Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość"

Na szczęście, w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jak podaje swiatseriali.interia.pl nie uda się chociaż z nimi na wspólne świętowanie po udanym wyborze sukni ślubnej, w której w swoim mniemaniu z pewnością będzie mieć swój udział. A jak wiadomo byłaby zdolna i do tego! Ale "spokojnie", bo pojawi się później!

A mianowicie przy wyborze tortu ślubnego! W kolejnych odcinkach nowego sezonu "M jak miłość" Zosia zjawi się w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), gdzie będzie miało odbyć się wesele, z figurkami państwa młodych w rękach, czym kompletnie zaskoczy wszystkich. Zwłaszcza, ze wciąż nie będzie widzieć nic złego w swoim wtrącaniu się w nie swój dzień!

- Co? Zatkało z wrażenia - powie zadowolona z siebie Zosia.

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