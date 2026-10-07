M jak miłość, odcinek 1948: Pijany Mariusz powie za dużo. Tak Kasia dowie się prawdy i chwyci telefon, by zadzwonić do Jakuba - ZDJĘCIA

Mariusz w nerwach po zabiciu Sowińskiego w "M jak miłość"

Sanocki ewidentnie stracił nerwy. Po zabiciu Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), będzie targany mrocznymi myślami nad tym, co zrobił. Przecież zaraz ktoś się zorientuje, co stało się z dyrektorem. Póki co padają informację o rzekomym zaginięciu, ale widzowie doskonale zdają sobie sprawę, że mężczyzna nie żyje. To Mariusz zabił Aleksandra i uprzątnął ślady. Niby nie powiedział Kasi wprost, co zrobił, ale jego zachowanie wymknie się spod kontroli. Sama lekarka zacznie łączyć fakty, bo przecież równolegle do dziwnego stanu męża, Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) zajmie się śledztwem w sprawie Sowińskiego, a w jego mieszkaniu znajdzie naszyjnik Kasi. Nietrudno połączyć fakty, że coś tu mocno nie gra.

Pijany Mariusz wymamrota szokujące słowa w 1948 odcinku "M jak miłość"

Sanocki wróci do domu pijany, ledwo kontaktujący z rzeczywistością. Kasia pomoże mężowi zdjąć buty i położyć się do łóżka. Jednak nagle przerazi się pod wpływem łapczywego i agresywnego ruchu męża, który złapie ją mocno za twarz... To nie będzie wyglądało jak normalne zachowanie. Lekarka zacznie się bać!

To jednak nie koniec, bo kiedy Mariusz zalegnie na łóżku, zacznie mamrotać pod nosem, a Kasia usłyszy bardzo niepokojące słowa.

- Wiele potrafię wybaczyć, ale jednego nie... Kłamstwa. - rzuci agresywnie Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość". - Gdybyś ty mnie kochała, tak jak ja ciebie, to by nie było tego wszystkiego - powie niemal we śnie.

To da Kasi do myślenia. Podskórnie na pewno czuje, że wydarzyło się coś złego, że jej własny mąż maczał pace w czymś niebezpiecznym. Niby oficjalnie nie dowie się, że to on zabił Sowińskiego, ale prawda wychodzi na jaw wszelkimi kanałami. Można tylko czekać na wysyp faktów i szokujące konfrontacje.

Kasia zadzwoni po pomoc do Jakuba?

Przestraszona Kasia chwyci za telefon i już będzie miała klikać połączenie do Jakuba, ale ostatecznie mocno się zawaha. Przecież nadal ukrywa prawdę o ojcostwie, namieszała w życiu Karskiego, sama chciała rozstania, a teraz widzi, gdzie to wszystko zabrnęło...

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.