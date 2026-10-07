M jak miłość, odcinek 1952: Janek kompletnie zawróci Basi w głowie! Mateusz zacznie się niepokoić

Basia w 1952 odcinku "M jak miłość" nie przestanie myśleć o Janku! Wszystko zacznie się na weselu Natalki

W 1952 odcinku "M jak miłość" okaże się, że znajomość z Jankiem zrobiła na Basi znacznie większe wrażenie, niż mogło się początkowo wydawać. Rogowska pozna kolegę Mateusza podczas wesela Natalki i Adama w Siedlisku. To właśnie wtedy Janek po raz pierwszy naprawdę zwróci jej uwagę. Mateusz zabierze na wesele swoich znajomych, a wśród nich pojawi się właśnie młody Winiar. Basia szybko zainteresuje się przystojnym kolegą kuzyna. Już zapowiedzi 1946 odcinka sugerują, że to spotkanie może stać się początkiem nowego uczuciowego wątku Rogowskiej.

Kilka odcinków później nie będzie już wątpliwości, że Basia nie potraktowała tego jako przelotnego zauroczenia. W 1952 odcinku "M jak miłość" dziewczyna cały czas będzie myślała o Janku. Co więcej, sama zacznie szukać okazji do kontaktu z chłopakiem. Nie będzie chciała czekać biernie na jego zainteresowanie.

Janek kompletnie zawróci Basi w głowie. Ona sama w 1952 odcinku "M jak miłość" zacznie o niego zabiegać?

W 1952 odcinku "M jak miłość" Basia nie będzie ukrywała, że chce lepiej poznać Janka. Młody Winiar wyraźnie przypadnie jej do gustu, a wspomnienie spotkania na weselu Natalki nie da jej spokoju. To spora zmiana, bo jeszcze podczas samego wesela wszystko będzie dopiero niewinnym zainteresowaniem. Nikt nie będzie w stanie powiedzieć, czy po wspólnej zabawie znajomość tej dwójki w ogóle będzie miała dalszy ciąg. Jednak Basia zadba o to sama.

W 1952 odcinku "M jak miłość" zacznie konsekwentnie szukać kontaktu z Jankiem. To Rogowska będzie więc stroną, która wyraźnie spróbuje popchnąć tę relację do przodu.Czy Janek odwzajemni jej zainteresowanie? Dowiemy się już niebawem!

"M jak miłość": Mateusz będzie chciał zniechęcić Basię do Janka! Wie o nim więcej niż ona

Mateusz w 1952 odcinku "M jak miłość" zauważy, że kuzynka coraz bardziej interesuje się jego przyjacielem. Zamiast pomóc jej w nawiązaniu kontaktu, zacznie robić coś zupełnie odwrotnego. Spróbuje Basię do Janka zniechęcić. Szybko okaże się, że wie o nim dużo więcej, niż ona i wcale nie będzie miał go za najlepszego kandydata dla Basi.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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