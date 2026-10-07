Barwy szczęścia, odcinek 3433: Adam nie wytrzyma bez narkotyków. Pyrkowie będą przerażeni jego zachowaniem

W 3433. odcinku „Barw szczęścia” Adam będzie o krok od narkotyków

Adam od dłuższego czasu zmaga się z uzależnieniem, a za sprawą Lucyny (Grażyna Zielińska), która zgarnęła go z ulicy, znalazł bezpieczną przystań u Pyrków. Jego pobyt u rodziny przyniósł jednak wiele problemów, ale w 3433. odcinku wszystko zacznie narastać i przynosić kolejne dramatyczne sytuacje. Adam nie będzie mógł znaleźć metadonu, który pomaga mu walczyć z uzależnieniem. Bez niego zacznie tracić grunt pod nogami. W pewnym momencie znajdzie się o krok od ponownego sięgnięcia po narkotyki.

Pyrkowie będą przerażeni zachowaniem Adama w 3433. odcinku „Barw szczęścia”

Sytuacja będzie szczególnie trudna dla Huberta (Marek Molak), który od początku próbuje poradzić sobie z problemami związanymi z pobytem Adama w domu. Tym razem będzie miał kolejny powód do niepokoju. Atmosferę dodatkowo pogorszy zachowanie samego Adama. Mężczyzna ponownie zacznie zapraszać do domu podejrzane towarzystwo z półświatka. Hubert będzie o krok od wybuchu gniewu, ponieważ sytuacja coraz bardziej wymyka się spod kontroli.

Emil znów będzie wrogo nastawiony do Adama w 3433. odcinku „Barw szczęścia”

Problemy Adama odbiją się również na jego relacji z Emilem (Artem Malaszczuk). Chłopak ponownie zacznie demonstracyjnie okazywać mu wrogość, czym bardzo zaniepokoi Asię. To trudna sytuacja, szczególnie że wcześniej ich relacja zaczęła się poprawiać. W 3424. odcinku „Barw szczęścia” Emil zmienił nastawienie do Adama podczas wspólnej nauki matematyki. Lokator Pyrków pomógł mu w lekcjach i opowiedział o swojej traumie z dzieciństwa. Teraz sytuacja ponownie się pogorszy. Adam będzie jednocześnie mierzył się z własnym uzależnieniem i napiętą atmosferą w domu Pyrków.

„Barwy szczęścia” odcinek 3433 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3433. zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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